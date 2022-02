Everton inicia 'era Lampard' contra o Brentford na FA Cup

Frank Lampard, anunciado como técnico do Everton no final do mercado de janeiro, inicia sua nova etapa neste sábado contra o Brentford em duelo das oitavas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup).

O ex-jogador e ex-técnico do Chelsea assume o comando de uma equipe que está em queda livre. O time ocupa apenas a 16ª posição na Premier League e está ameaçado de rebaixamento, o que seria histórico. O Everton não deixa a primeira divisão inglesa desde o distante ano de 1954.

"Eu entendo bem que a curto prazo a tarefa é melhorar nossa posição na tabela. Mas a longo prazo é claro que o Everton é um clube muito ambicioso, com uma grande história, uma enorme torcida e um desejo constante de melhorar", disse Lampard na sexta-feira em uma coletiva de imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brentford, décimo quarto da primeira divisão inglesa, é o seu primeiro teste, com uma vaga para as oitavas-de-final da Copa da Inglaterra em jogo.

Será um dos três confrontos diretos entre equipes da primeira divisão nesta rodada. Os outros dois serão Tottenham-Brighton e Wolverhampton-Norwich.

O líder do campeonato inglês, o Manchester City, enfrenta o Fulham, da segunda divisão. Também da segundona será o adversário do Liverpool, que receberá o Cardiff City.

Antes de viajar para Abu Dhabi para disputar o Mundial de Clubes na próxima semana, o Chelsea enfrentará o Plymouth Argyle da terceira divisão.

A equipe mais modesta que disputa essas oitavas de final é o Kidderminsters Harriers, da sexta divisão, que será o adversário do West Ham.

A rodada começa na sexta-feira com a partida entre Manchester United e Middlesbrough (da segunda divisão).

-- Programação da quarta fase (16-avos de final) da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

(17h00) Manchester United - Middlesbrough (2ª)

- Sábado:

(9h30) Chelsea - Plymouth Argyle (3ª)

Kidderminster Harriers (6ª) - West Ham

(12h00) Crystal Palace - Hartlepool United (4ª)

Huddersfield (2ª) - Barnsley (2ª)

Peterborough United (2ª) - Queen's Park Rangers (2ª)

Southampton - Coventry (2ª)

Everton - Brentford

Stoke City (2ª) - Wigan (3ª)

Manchester City - Fulham (2ª)

Wolverhampton - Norwich City

(14h30) Cambridge United (3ª) - Luton Town (2ª)

(17h00) Tottenham - Brighton

- Domingo:

(9h00) Liverpool - Cardiff City (2ª)

(13h00) Nottingham Forest (2ª) - Leicester

(15h30) Bournemouth (2ª) - Boreham Wood (5ª)

arl/chc/dr/aam

Tags