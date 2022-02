Destino de menino preso em poço mantém Marrocos em suspense

O destino de um menino de cinco anos preso em um poço há mais de 36 horas provocava apreensão no Marrocos nesta quinta-feira (3), enquanto os socorristas tentam salvá-lo cavando um terreno adjacente, segundo relatos da imprensa local.

Rayan caiu acidentalmente na noite de terça-feira no poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso, cavado perto de sua casa em uma vila nos arredores da cidade de Bab Berred, no norte do Marrocos, informou a imprensa local.

"Em um momento de desatenção, o menino caiu no poço que estava sendo cavado. Não consegui fechar os olhos a noite toda", disse o pai de Rayan ao site de informações local Le360.

De acordo com a agência de notícias MAP, os socorristas conseguiram fornecer ao menino "água e oxigênio por meio de tubos".

As equipes de resgate, mobilizadas por mais de 24 horas, não puderam entrar diretamente no poço porque "seu diâmetro é inferior a 45 centímetros", disse Abdelhabi Temrani, chefe de operações, à televisão pública Al Oula.

Cinco escavadeiras implantados no local começaram a cavar paralelamente ao poço. "Os trabalhos de escavação atingiram uma profundidade superior a 19 metros", segundo as autoridades locais citadas pela agência MAP.

