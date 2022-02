Al Jazira goleia Pirae (4-1) na abertura do Mundial de Clubes

O anfitrião dos Emirados Árabes, Al Jazira, venceu com facilidade o taitiano Pirae, representante da Oceania, por 4 a 1, em Abu Dhabi, nesta quinta-feira, pela rodada preliminar do Mundial de Clubes da Fifa.

Zayed Al Ameri, aos 5 minutos, Ahmed Al Hashmi (aos 25) e o sérvio Milos Kosanovic (41) encaminharam a vitória já no primeiro tempo no estádio Mohammed Bin Zayed. O Pirae, time 'amador', diminuiu no início do segundo tempo, com um gol contra de Rabii Mohammed, mas o Al Jazira voltou a marcar fechando o placar em 4 a 1, com um gol do malinês Abdoulay Diaby aos 63 minutos de jogo.

Após esta vitória, a Al Jazira vai enfrentar o campeão asiático Al Hilal, da Arábia Saudita, na segunda fase (as 'quartas-de-final') no domingo.

O vencedor desse duelo será o adversário nas semifinais, na quarta-feira (dia 16), do Chelsea, classificado diretamente para a penúltima fase como campeão europeu.

O Al Jazira sonha em repetir o grande desempenho de seu compatriota Al Ain no Mundial de Clubes de 2018, também nos Emirados Árabes Unidos. Naquela ocasião, o representante do país anfitrião surpreendeu o River Plate argentino nas semifinais e chegou a jogar a final, onde foi derrotado pelo Real Madrid por 4 a 1.

Nunca uma equipe asiática foi campeã do Mundial de Clubes, que em seu formato atual, aberto a todas as confederações, teve times europeus vencendo treze vezes contra quatro de clubes sul-americanos (todos brasileiros nas quatro ocasiões).

O representante da América do Sul neste Mundial de Clubes é o Palmeiras, que jogará na terça-feira nas semifinais contra o mexicano Monterrey ou o egípcio Al Ahly, que se enfrentam neste sábado nas 'quartas-de-final'.

