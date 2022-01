Quadro na Ucrânia é 'cada vez mais preocupante', diz Boris Johnson

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou neste domingo que o quadro em relação à Ucrânia é "cada vez mais preocupante". Em mensagem no Twitter, ele pediu que a Rússia continue a negociar, no momento em que potências do Ocidente temem uma invasão russa ao território ucraniano.

"Mais cedo nesta semana, recebi atualização de nossos chefes da defesa sobre a situação na fronteira da Ucrânia", relatou Johnson em sua mensagem. "O quadro é cada vez mais preocupante - eu continuo a pedir que a Rússia se envolva em negociações e evite uma invasão imprudente e catastrófica", afirmou ele.

