Daniel Alves promete lutar para ser titular da seleção brasileira na Copa do Catar-2022

O veterano atacante Daniel Alves garantiu neste domingo que fará tudo o que estiver ao seu alcance para ser titular pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar-2022, e afirmou que seu regresso ao Barcelona faz parte da sua estratégia para conseguir esse objetivo.

"Sempre me vi dentro da seleção brasileira, com opções e com chance, não porque sou queridinho e sou jogador que acumulo muitos jogos, mas pelo comprometimento, disciplina, caráter, entrega", disse Alves em entrevista coletiva virtual de Belo Horizonte, onde nesta terça-feira disputará um jogo das Eliminatórias contra o Paraguai no Mineirão.

Na luta pela vaga que tem jogadores como Danilo, zagueiro da Juventus e titular absoluto do Brasil há dois anos, o lateral-direito de 38 anos garante que "pouco mudou" para ele na forma como encara o desafio para que Tite o convoque.

"Sempre coloco como premissa de trabalho, de lutar por aquilo que sonho, e eu volto a insistir: o sonho é meu, a vontade é minha, o desejo de fazer aquilo que fiz em toda a minha vida é meu, então está no meu controle", acrescentou o jogador com mais títulos da história.

Com o duelo contra o Equador na última quinta-feira, Daniel Alves fez sua 121ª partida pela Seleção, tornando-se um dos três que mais vestiram a 'amarelinha', atrás de Cafu (150) e Roberto Carlos (132).

Com vista a disputar a sua terceira Copa, depois da África do Sul-2010 e do Brasil-2014, o lateral reconheceu a necessidade de manter um bom desempenho e isso, afirmou, foi um dos "principais motivos" para voltar à Europa depois de em setembro encerrar seu contrato com o São Paulo porque lhe deve uma quantia milionária.

"A gente sabe que falta uma longa caminhada até a Copa, mas isso foi um dos principais motivos pelo qual quis retornar para a Europa, para muita alta performance. Provavelmente iremos enfrentar adversários europeus e o fato de você estar lá te condiciona mais", explicou.

"Isso faz com que o nível de competitividade aumente", acrescentou.

"Ao longo desse trajeto de preparação, sem dúvida alguma, a gente vai tentar chegar com opções, primeiro para ser convocado e segundo com opções de poder competir num 'high level' (alto nível) desse esporte", comentou

Jogador de destaque nas três Ligas dos Campeões (2009, 2011 e 2015) conquistadas em sua primeira passagem pelo Barcelona, entre 2008 e 2016, Alves considera que pode contribuir para a seleção brasileira a experiência de "ter convivido com vários grupos, em momentos diferentes".

"Acho que trago essa experiência para eles, esse comprometimento, essa seriedade de poder defender essa camisa histórica, com muita dignidade", afirmou ele.

