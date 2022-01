Conselho de Segurança pedirá explicações à Rússia, diz embaixadora dos EUA na ONU

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Linda Thomas Greenfield, afirmou neste domingo que os integrantes do Conselho de Segurança da instituição irão pedir explicações à Rússia sobre as movimentações do país em relação à Ucrânia. Em entrevista à ABC, a diplomata disse que Moscou não pode bloquear uma reunião do órgão, e que há unidade nos pedidos de esclarecimento. "Não seremos distraídos por propaganda", indicou ainda.

Sobre as relações com o país alvo das agressões, a representante afirmou: "Coordenamos esforços com Ucrânia, Kiev pediu a reunião."

Sobre uma potencial ampliação das ações militares da Rússia em território ucraniano, Thomas Greenfield disse que é algo que está sendo observado. "Não se movimenta 100 mil tropas caso não tenha intenção de usá-las", disse sobre o número de soldados mobilizados por Moscou, e apontou ainda para movimento do país em Belarus. Segundo a diplomata, os russos continuam a escalar as tensões, apesar dos esforços americanos. Ainda assim, a embaixadora disse que a saída é "desescalar e ir para conversas na mesa diplomática".

Thomas Greenfield respondeu ainda um questionamento sobre o lançamento de mísseis pela Coreia do Norte, e disse que os atos são uma provocação. "Buscaremos sanções no Conselho de Segurança", disse sobre o país.

Sobre eventuais tratativas com o governo norte-coreano, afirmou: "Estamos abertos a caminho diplomático, sem pré-condições."

