Caso Rússia invada Ucrânia gasoduto Nord Stream 2 não deve operar

A secretária das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, afirmou neste domingo que o gasoduto Nord Stream 2 não deve entrar em operação, caso a Rússia invada a Ucrânia. Durante entrevista à emissora Sky News, ela lembrou que o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, havia dito que seria difícil levar adiante esse projeto, no caso de uma incursão militar russa. A Alemanha tem interesse no gasoduto, mas adiou sua certificação em momento de tensões entre a Rússia e potências do Ocidente.

Truss afirmou que a Europa não pode ficar na dependência econômica da Rússia. Segundo ela, o Reino Unido está oferecendo mais tropas à Estônia e também armas defensivas para a Ucrânia, para o caso de uma eventual invasão russa. Ela também disse que o governo do premiê Boris Johnson busca "melhorar sanções" para atingir mais alvos econômicos russos, em caso de invasão. "A única coisa que fará Putin não invadir é ele ver o custo disso", comentou, complementando também que continua a haver contatos diplomáticos. Ela disse que deve viajar a Moscou na próxima semana para tratar do assunto.

