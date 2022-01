Rússia vai realocar exercício naval que ocorreria na Irlanda, integrante da UE

A Rússia informou que vai realocar os exercícios navais previstos para ocorrer na costa da Irlanda depois que Dublin levantou questionamentos sobre eles. O movimento ocorre em meio a uma tensa disputa com o Ocidente sobre a expansão da aliança da Otan e temores de que a Rússia esteja se preparando para invadir a Ucrânia.

Os exercícios de 3 a 8 de fevereiro seriam realizados a 240 quilômetros do sudoeste da Irlanda - em águas internacionais, mas dentro da zona econômica exclusiva do país. A Irlanda integra a União Europeia, mas não é membro da Otan. A decisão de Moscou é uma concessão rara em meio às crescentes tensões em torno da concentração de cerca de 100 mil soldados russos perto da fronteira com a Ucrânia.

Neste sábado, a embaixada da Rússia na Irlanda publicou uma carta no Facebook do embaixador Yuriy Filatov dizendo que os exercícios seriam realocados para fora da zona econômica irlandesa "com o objetivo de não prejudicar as atividades de pesca".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro das relações exteriores da Irlanda, Simon Coveney, se opôs esta semana aos exercícios, dizendo: "Não é hora de aumentar a atividade militar e a tensão no contexto do que está acontecendo na Ucrânia. O fato de estarem optando por fazê-lo nas fronteiras ocidentais da União Europeia, na costa irlandesa, é algo que, em nossa opinião, simplesmente não é bem-vindo".

Tags