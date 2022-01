Adama Traoré volta ao Barcelona, emprestado pelo Wolverhampton

O atacante Adama Traoré está de volta ao Barcelona, clube onde foi revelado, emprestado até ao final da temporada pelo inglês Wolverhampton, anunciou neste sábado o time catalão em um comunicado.

"O FC Barcelona e o Wolverhampton Wanderers Football Club chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador Adama Traoré até 30 de junho de 2022", escreveu o Barça em mensagem transmitida por seus canais oficiais.

"A equipe azulgrana cuidará do registro do jogador e terá uma opção de compra gratuita", acrescentou, sem especificar o valor da operação.

O Barça também anunciou que "a apresentação de Adama Traoré como novo titular será realizada na quarta-feira, 2 de fevereiro, sem público".

O jogador de 26 anos de origem maliana estreou no Barcelona em 2013, depois de treinar em La Masía (centro de formação do Barça), mas não conseguiu se firmar na equipe principal, que acabou deixando para assinar em 2015 com o Aston Villa.

Ele então passou duas temporadas no Middlesbrough, antes de se destacar no Wolverhampton principalmente por sua força física e velocidade, em vez de sua capacidade de balançar as redes adversárias (apenas oito gols em três temporadas e meia com os Wolves).

Depois de vestir a camisa da seleção espanhola nas categorias de base, o técnico Luis Enrique promoveu a estreia de Traoré em outubro de 2020, colocando o jogador para atuar na última meia hora em um amistoso contra Portugal (0-0).

Apesar de não ter conquistado uma posição fixa na 'Roja' integrou a lista de convocados para a disputa da Eurocopa entre junho e julho passado.

Com a chegada de Traoré, o Barça pretende fortalecer seu setor ofensivo, abalado após a nova lesão do jovem Asnu Fati e aguardando o que acontece com o francês Ousmane Dembelé, para quem o clube busca uma saída neste mercado de janeiro.

