Dois tadjiques morrem em confrontos com o Quirguistão

Dois tadjiques morreram e 10 ficaram feridos em confrontos com o Quirguistão na disputada fronteira entre os países, onde um cessar-fogo foi declarado, informaram as autoridades do Tadjiquistão nesta sexta-feira (28).

"No conflito fronteiriço, 10 pessoas ficaram feridas no lado tadjique, seis militares e quatro civis, e dois cidadãos da República do Tadjiquistão morreram", afirmou o Comitê de Segurança Nacional do Tadjiquistão em um comunicado.

As duas vítimas fatais são um "homem nascido em 1986, que morreu por uma granada disparada por soldados do Quirguistão, e um motorista de ambulância nascido em 1964", informa a nota.

Quirguistão e Tadjiquistão anunciaram nesta sexta-feira um cessar-fogo, após os confrontos da véspera entre guardas de fronteira dos dois países da Ásia Central, uma região sensível que provocou um conflito no início do ano passado.

Os dois países concordaram em retirar suas tropas, coordenar as patrulhas na fronteira e garantir o tráfego em uma rodovia estratégica.

A tensão está vinculada às questões de acesso à água entre as duas ex-repúblicas soviéticas, muito pobres. A violência do ano passado deixou quase 60 mortos.

