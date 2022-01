Princesa Charlene de Mônaco não participa de festividades por motivo de saúde

A princesa Charlene, que continua sua convalescença, não compareceu às festividades de Santa Devota, padroeira do principado monegasco, que começaram na quarta-feira (26), anunciou o palácio nesta quinta-feira (27).

A convalescença da princesa Charlene "continua atualmente de maneira satisfatória e muito encorajadora", anunciou o palácio em comunicado.

"Sua recuperação, bem como o acompanhamento de seus cuidados, levará várias semanas, então a princesa não poderá participar das festividades da Santa Devota este ano", acrescentou.

Em 23 de novembro, uma fonte próxima ao palácio informou à AFP que a ex-nadadora olímpica havia sido internada "em um estabelecimento especializado devido a grande fadiga", confirmando uma informação que o príncipe Albert deu à revista americana People.

Um mês depois, uma declaração do palácio principesco especificava que a recuperação da princesa "levaria alguns meses".

Santa Devota, mártir cristã corsa do século IV, é a padroeira do principado de Mônaco.

As festividades de Santa Devota começaram na quarta-feira em Mônaco e continuam nesta quinta-feira com uma missa na catedral, com a presença da família principesca, antes de uma procissão ao palácio.

A princesa Charlene retornou a Mônaco em 8 de novembro, depois de uma longa estadia na África do Sul, país onde cresceu. A esposa do príncipe Albert de Mônaco, de 43 anos, foi submetida a uma cirurgia sob anestesia geral no início de outubro, a última de uma série de intervenções decididas após uma infecção no ouvido, nariz e garganta.

O palácio revelou em meados de novembro que se encontrava em tratamento médico no exterior, após a sua ausência em dois atos em que deveria comparecer.

"É necessário um período de calma e descanso para a recuperação da saúde da princesa", para que se recupere de "um período de profundo cansaço geral" após um "tratamento médico muito complexo (...) nos últimos meses", destacou o palácio em um comunicado de imprensa em 16 de novembro.

Ex-nadadora de alto nível, Charlene Lynette Wittstock, nascida em 1978 na Rodésia (atual Zimbábue), casou-se com o príncipe Albert II de Mônaco em 2011. Os dez anos desse casamento não puderam ser comemorados em julho no principado devido à ausência de Charlene.

Albert é filho do príncipe Rainier III e da estrela americana Grace Kelly.

