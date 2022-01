Presidente da Ucrânia celebra conversas 'construtivas' com Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, saudou, nesta quinta-feira (27), as conversas "construtivas" de ontem, em Paris, com representantes de Moscou, realizadas com mediação franco-alemã na tentativa de acalmar a grave crise entre os dois países.

Zelensky considerou a reunião "positiva" por "seu caráter construtivo e pelo desejo de continuar as negociações substanciais dentro de 15 dias, em Berlim", afirmou a Presidência da Ucrânia, em um comunicado.

