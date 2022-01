PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

UCRÂNIA UE EUA: Rússia recebe com frieza a rejeição dos Estados Unidos a suas exigências sobre a Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA UE EUA ===

MOSCOU:

Rússia recebe com frieza rejeição dos EUA a suas exigências sobre a Ucrânia

A Rússia recebeu com frieza nesta quinta-feira (27) a rejeição dos Estados Unidos e da Otan a suas exigências de segurança sobre a crise na Ucrânia, embora as partes tenham deixado a porta aberta para a continuidade do diálogo.

(Rússia Ucrânia EUA China conflito diplomacia, 790 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PEQUIM:

China afirma aos EUA que preocupações da Rússia sobre a Ucrânia devem ser levadas a sério

A China pediu nesta quinta-feira ao governo dos Estados Unidos que as preocupações de segurança da Rússia a respeito da crise na Ucrânia devem ser levadas a sério, durante uma ligação entre os chefes de diplomacia das duas potências.

(China EUA Rússia diplomacia política Ucrânia Oly, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

TEGUCIGALPA:

Xiomara Castro assume presidência de Honduras e busca saída para crise política

A esquerdista Xiomara Castro, a primeira mulher a governar Honduras, assume nesta quinta-feira (27) a presidência em um país afetado pela pobreza, a migração, o narcotráfico e a corrupção, enquanto tenta apagar uma crise no Parlamento que ameaçou sua liderança.

(Honduras EUA governo política parlamento, 450 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Inglaterra suspende a maioria das medidas anticovid

A Inglaterra abandonou, nesta quinta-feira (27), quase todas as últimas restrições impostas contra a variante ômicron do coronavírus, com um governo esperançoso de que a população convida com a covid como com a gripe.

(GB pandemia vírus governo vacinas epidemia saúde, 630 palavras, já transmitida)

LONDONDERRY:

Irlanda do Norte recorda os 50 anos do 'Domingo Sangrento'

Meio século depois do "Bloody Sunday", a Irlanda do Norte recorda no domingo (30), em um momento de tensão, um dos episódios mais violentos do conflito que opôs durante três décadas republicanos católicos e unionistas protestantes nesta região britânica.

(IrlandaNorte Irlanda GB história política, 710 palavras, já transmitida)

LONDONDERRY:

Breve história do conflito na Irlanda do Norte 50 anos após o 'Domingo Sangrento'

A Irlanda do Norte sofreu com três décadas de violência entre as comunidades católica-republicana e protestante-unionista que acabaram com o Acordo de Sexta-Feira Santa assinado há 23 anos.

(IrlandaNorte GB religião história conflito Irlanda motim diplomacia política, 720 palavras, já transmitida)

LISBOA:

Sobreviver com salário mínimo, o grande tema da campanha eleitoral em Portugal

"Não vivemos, sobrevivemos", afirma uma funcionária de um hospital que, assim como quase 25% da população ativa de Portugal, ganha um salário mínimo, o que se tornou um dos grandes temas da campanha eleitoral para as legislativas de domingo.

(Portugal eleições governo emprego parlamento empresas economia, 500 palavras, já transmitida)

NICE:

Princesa Charlene de Mônaco não participa de festividades por motivo de saúde

A princesa Charlene, que continua sua convalescença, não compareceu às festividades de Santa Devota, padroeira do principado monegasco, que começaram na quarta-feira (26), anunciou o palácio nesta quinta-feira (27).

(Mônaco ÁfricaSul)

-- ÁSIA

ALMATY:

Torturas no Cazaquistão colocam em xeque versão oficial dos distúrbios

Enquanto o Cazaquistão sofria tumultos caóticos e sangrentos no início de janeiro, o opositor Asset Abishev era detido a bordo de um ônibus pela polícia, a quem ele agora acusa de tê-lo torturado por uma semana.

(Cazaquistão política, 600 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Habitantes de Fukushima processam central nuclear por casos de câncer

Seis jovens japoneses apresentaram nesta quinta-feira (27) uma ação coletiva contra a central nuclear de Fukushima, alegando um vínculo entre o câncer de tireoide que sofrem e sua exposição à radiação, após a catástrofe de março de 2011.

(Japão Fukushima tribunal nuclear, 560 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Norte dispara dois mísseis e prossegue com testes armamentistas

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira dois supostos mísseis balísticos, no sexto teste de armas realizado pelo país neste ano, anunciaram as Forças Armadas da Coreia do Sul.

(CoreiaN CoreiaS EUA armamento defesa, 570 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE abre procedimento contra China na OMC por bloqueio à Lituânia

A União Europeia (UE) abriu nesta quinta-feira (27) um procedimento contra a China na Organização Mundial do Comércio (OMC) por práticas que considera discriminatórias com a Lituânia, anunciou a Comissão Europeia em um comunicado.

(UE diplomacia China comercio Lituânia, 510 palavras, já transmitida)

MADRI:

Desemprego na Espanha retorna ao nível pré-pandemia

A taxa de desemprego em Espanha caiu de forma acentuada em 2021 e, no período de 12 meses, passou de 16,13% para 13,3% da população ativa - anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), nesta quinta-feira (27).

(Espanha desemprego, 420 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

WASHINGTON:

Apesar da covid, orquestras continuam animando o público nos EUA

Inúmeras orquestras profissionais nos Estados Unidos retomaram suas apresentações presenciais nos últimos meses, em meio a uma montanha de medidas de segurança devido à covid e buscando reconquistar públicos que hesitam em retornar às salas de concerto.

PARIS:

Criações de Yves Saint Laurent entram nas coleções de seis museus de Paris

As criações de Yves Saint Laurent passam a fazer parte, nesta semana, das coleções permanentes de seis museus de Paris, uma homenagem ao gênio artístico da costura.

(França luxo moda turismo, já transmitida)

PARIS:

Comédia Francesa, a gloriosa herança teatral que Molière nunca conheceu

A Comédia Francesa, no coração de Paris, a poucos passos do Museu do Louvre, é a companhia de teatro mais antiga do mundo. Chama-se "Casa de Molière" porque foi criada em homenagem ao grande dramaturgo, que nunca a conheceu.

(França história cultura teatro, 700 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Ashleigh Barty e Danielle Collins disputarão a final do Aberto da Austrália

A australiana Ashleigh Barty, líder do ranking WTA, e a americana Danielle Collins (N.30) se classificaram nesta quinta-feira para a final do Aberto da Austrália.

(Tênis WTA 2022)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags