Kyrgios quebra raquete, insulta público, mas alcança final de duplas em Melbourne

O polémico tenista australiano Nick Kyrgios sey classificou nesta quinta-feira para a final de duplas do Aberto da Austrália juntamente com seu parceiro Thanasi Kokkinakis, mas não sem antes quebrar sua raquete e fazer um gesto de insulto ao público, em um novo episódio que alimenta a sua imagem do 'bad bo' do tênis.

Kyrgios e Kokkinakis enfrentarão Matt Ebden e Max Purcell em uma final totalmente australiana, a primeira em 42 anos.

Kyrgios e seu parceiro derrotaram nas semifinais a dupla formada pelo argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers por 7-6 (7/4) e 6-4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a partida, Kyrgios reclamou da máquina que controla a tensão da rede. Depois ele direcionou sua raiva para a multidão da Rod Laver Arena por fazer muito barulho entre o primeiro e o segundo saque.

Tudo isso culminou com o tenista exibindo o dedo médio para o público, uma bolada contra a parede da quadra, e quebra da raquete no chão após ter perdido um saque.

"Quando você vai acalmar essas pessoas, cara?" Kyrgios perguntou ao árbitro James Keothavong. "Você vai deixá-los gritar enquanto eu saco?", continuou.

No entanto, Kokkinakis havia afirmado durante o torneio que "quanto mais agitação, melhor para todos", referindo-se ao público de Melbourne.

dh/reb/jld/iga/rsc/aam

Tags