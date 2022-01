Gasoduto Nord Stream II será afetado em caso de invasão russa na Ucrânia, diz Alemanha

A Rússia se expõe a importantes "consequências" em caso de uma invasão da Ucrânia, com um pacote de sanções preparado pelos países ocidentais que incluem o polêmico gasoduto alemão-russo Nord Stream II, disse a chefe da diplomacia alemã Annalena Baerbock nesta quinta-feira (27).

"Estamos trabalhando em um forte pacote de sanções" com os aliados ocidentais neste caso, que cobre vários aspectos "incluindo Nord Stream II", disse Annalena Baerbock à Câmara dos Deputados.

A ministra das Relações Exteriores esclareceu então a posição alemã sobre este assunto, após uma atitude ambígua nas últimas semanas sobre este tema crucial.

O governo de coalizão alemão, formado por social-democratas mais favoráveis a uma abordagem conciliadora com Moscou, ambientalistas e liberais defensore de uma linha mais dura, teve uma posição pouco clara sobre o gasoduto.

O chanceler Olaf Scholz se referiu a um "projeto privado" que não deve se misturar com questões políticas, mas também mencionou um acordo do início do ano passado entre Berlim e Washington, que prevê deter o projeto em caso de agressão militar contra a Ucrânia.

Esse gasoduto, pelo qual deve transitar gás russo para a Alemanha e outros lugares da Europa através do mar Báltico, evitando a Ucrânia, foi concluído. Mas seu lançamento continua bloqueado pelo órgão regulador de energia alemão por razões jurídicas.

