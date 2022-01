EUA pedem que China use sua 'influência' com a Rússia para desencorajar invasão da Ucrânia

Os Estados Unidos pediram nesta quinta-feira (27) à China que use sua "influência" com a Rússia para desencorajar uma invasão da Ucrânia.

"Fazemos um apelo a Pequim para que use sua influência com Moscou para instar a diplomacia porque se houver um conflito com a Ucrânia, tampouco será bom para a China", disse a jornalistas Victoria Nuland, número três do Departamento de Estado.

