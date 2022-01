Comunicado do Business Wire :o9 Solutions, Inc.

A o9 Solutions, importante fornecedora de plataforma de software empresarial de inteligência artificial (IA) para transformar a velocidade e a qualidade de processos de planejamento e tomada de decisão em empresas dos mais diversos setores, anunciou hoje que obteve investimentos de US$ 295 milhões da General Atlantic - incluindo a BeyondNetZero, seu empreendimento de investimento climático -, da Generation Investment Management, gestora pureplay de investimentos em sustentabilidade, e da KKR, que já atuava como investidora. Esse investimento considerável ajudará a o9 a aproveitar seu ótimo momento e acelerar em diferentes setores e mercados o crescimento de sua plataforma de planejamento de negócios integrado alimentada por IA chamada "Digital Brain" (cérebro digital). Ele também ajudará a o9 a seguir inovando em pesquisa e desenvolvimento, em modelos de conhecimento de setores e no desenvolvimento de um ecossistema de parceiros que permitirá que empresas implementem sua plataforma transformadora com mais rapidez e gerem ainda mais valor.

Hoje, importantes empresas dos mais diversos setores como varejo, fabricação de produtos industriais e de consumo, alta tecnologia e semicondutores, ciências da vida, automotivo, telecomunicações e petróleo e gás empregam a plataforma Digital Brain da o9 para transformar seus recursos de cadeia de abastecimento, comerciais e de planejamento de negócios integrado. Essas empresas estão utilizando a plataforma Digital Brain da o9 para desenvolver um modelo dinâmico e digital de dados empresariais e conhecimentos que as ajudam a detectar riscos e oportunidades de demanda e abastecimento, prever demanda com mais precisão e avaliar possíveis cenários, tudo em tempo real. Ao corresponderem demanda e abastecimento de forma inteligente e promover mais alinhamento e colaboração entre clientes, partes interessadas internas e fornecedores de toda a cadeia de abastecimento integrada, os clientes podem alcançar valor significativo com seus planos e decisões comerciais, além de gerar benefícios mensuráveis para o meio ambiente.

"Temos uma oportunidade inédita bem diante de nós", destacou Chakri Gottemukkala, cofundador e diretor executivo da o9. "A volatilidade e a complexidade da demanda e abastecimento têm crescido, e a pandemia só acelerou os desafios enfrentados pelas empresas para atingir suas metas financeiras e de atendimento ao cliente. Ao mesmo tempo, há uma grande pressão de clientes e funcionários sobre conselhos e executivos para que também promovam melhorias significativas em metas de sustentabilidade. Acreditamos que a o9 está perfeitamente preparada para ajudar empresas a lidar com essas megatendências com uma plataforma diferenciada e comprovada.

"Executivos estão notando cada vez mais que recursos de planejamento de transformação e processo decisório precisam ser mais ágeis, e a integração é e será a iniciativa de valor elevado mais crucial de agora em diante. E como cadeias de abastecimento são a maior fonte de impacto ambiental, acreditamos que o planejamento de transformação é fundamental para melhorar não só resultados financeiros, mas também a saúde do planeta. Os novos investimentos e parcerias estratégicas com a General Atlantic, a BeyondNetZero e a Generation Investment Management, além de nossa parceria estratégica já estabelecida com a KKR, nos ajudarão a acelerar essa missão sagrada de tornar a Digital Brain da o9 a plataforma empresarial que mais gera valor."

A General Atlantic, seu empreendimento BeyondNetZero e a Generation Investment Management se unem à KKR como investidores da o9, empresa avaliada em US$ 2,7 bilhões. Isso representa um grande aumento em relação à avaliação de US$ 1 bilhão em abril de 2020, quando a empresa recebeu seu primeiro investimento externo liderado pela KKR, que também participa dessa nova rodada de financiamento. Esse acréscimo de capital segue um ano recorde durante o qual a empresa relatou ter mais que triplicado sua receita recorrente anual (annual recurring revenue, ARR) com novos clientes na comparação com o ano anterior.

"Uma cadeia de abastecimento ágil, inteligente e resiliente é não só um dos aceleradores de crescimento mais importantes, mas também leva inerentemente a uma pegada de carbono reduzida, especialmente no caso de organizações que atuam em escala global", afirmou Sanjiv Sidhu, presidente do conselho e cofundador da o9. "Uma cadeia de abastecimento sustentável requer que empresas transformem digitalmente seus recursos de planejamento e decisão. A plataforma Digital Brain da o9 nos torna a parceira preferencial para empresas do mundo todo, e ficamos felizes e gratos pela General Atlantic, BeyondNetZero e Generation Investment Management reconhecerem isso em uma etapa tão importante de nossa trajetória de crescimento."

"Acreditamos que a o9 está posicionada de uma forma única no ponto de encontro entre tecnologia, cadeia de abastecimento e sustentabilidade", destacou Tanzeen Syed, diretor geral da General Atlantic. "A empresa se ajusta perfeitamente às teses da General Atlantic e da BeyondNetZero de ajudar empresas que estão empregando inovação para superar alguns dos problemas mais urgentes do mundo. A o9 ajuda grandes organizações a transformar suas cadeias de abastecimento caras, complexas e intensivas em recursos em modelos lucrativos e mais benéficos para o meio ambiente, o que desempenha um papel fundamental para que elas possam trabalhar na busca de metas de zero líquido."

Joy Tuffield, sócio na estratégia de capital de crescimento da Generation Investment Management, afirmou: "A marca da Generation se fundamenta na crença de que oportunidade comercial de longo prazo é sinônimo de resultados sustentáveis. Acreditamos que os melhores negócios se destacam por algo significativo. Problemas de sustentabilidade e cadeia de abastecimento nunca foram tão importantes, e a o9 é uma das raras empresas que acreditamos poder ajudar organizações globais a utilizar o poder de tecnologias digitais para superar os problemas nessas duas frentes. Consideramos muito promissor o compromisso da o9 de ser uma empresa duradoura com influência positiva no mundo, tanto no que faz quanto no modo como opera."

Sobre a o9 Solutions, Inc.

A o9 oferece a Digital Brain, uma plataforma de planejamento, análise e dados alimentada por inteligência artificial que ajuda empresas dos mais diversos setores a transformar planejamentos tradicionalmente lentos e compartimentados em planejamentos e processos decisórios inteligentes e integrados por todas as áreas centrais de cadeia de abastecimento, comercial e demonstração de resultados financeiros.

Com a plataforma Digital Brain da o9, as empresas podem atingir melhorias transformadoras em qualidade de dados, capacidade de detectar precocemente riscos e oportunidades de demanda e abastecimento, prever demanda com maior precisão, avaliar cenários possíveis em tempo real, corresponder demanda e abastecimento de forma inteligente e promover alinhamento e colaboração entre clientes, partes interessadas internas e fornecedores em torno de planos e decisões integrados de cadeia de abastecimento e comerciais. Respaldada por um ecossistema global de parceiros, a metodologia de entrega inovadora da o9 ajuda empresas a gerar rapidamente resultados positivos em atendimento ao cliente, níveis de estoque, uso de recursos, governança ambiental, social e corporativa, e indicadores-chave de desempenho financeiro, possibilitando ao mesmo tempo uma transformação sustentável de longo prazo de seus recursos de planejamento e processo decisório de ponta a ponta. Saiba mais em www.o9solutions.com.

Sobre a BeyondNetZero, o empreendimento de investimento climático da General Atlantic

A equipe da BeyondNetZero busca investir em empresas de crescimento que oferecem soluções climáticas inovadoras e ajudá-las a atingir escala. A BeyondNetZero identifica empresas com o potencial de atingir e superar metas de emissões líquidas zero, com foco em descarbonização, eficiência energética, conservação de recursos e gestão de emissões. A BeyondNetZero combina a experiência de capital de crescimento da General Atlantic com uma equipe global de comprovados investidores climáticos, consultores e executivos do mercado, incluindo o Lorde Browne de Madingley, que atua como presidente do conselho da BeyondNetZero. Essa equipe diversa de especialistas proporciona décadas de experiência na superação de problemas com foco climático e no desenvolvimento de empresas pioneiras em crescimento. Saiba mais sobre a BeyondNetZero em https://beyond-net-zero.com.

A General Atlantic é uma importante empresa global de capital de crescimento com mais de quatro décadas de experiência fornecendo capital e apoio estratégico a mais de 445 empresas de crescimento ao longo de sua trajetória. Estabelecida em 1980 para realizar parcerias com empreendedores visionários e proporcionar impactos positivos duradouros, a empresa combina uma abordagem global de colaboração, conhecimento e experiência em setores específicos, um horizonte de investimento de longo prazo e profunda compreensão de fatores que promovem o crescimento para realizar parcerias com grandes empreendedores e equipes de gestão com o objetivo de ampliar negócios inovadores no mundo todo. A General Atlantic possui atualmente mais de US$ 86 bilhões em ativos sob sua gestão, valor que inclui todos os produtos segundo dados de 30 de setembro de 2021, e mais de 215 profissionais de investimento baseados em Nova York, Amsterdã, Pequim, Hong Kong, Jacarta, Londres, Cidade do México, Mumbai, Munique, Palo Alto, São Paulo, Xangai, Singapura e Stamford. Saiba mais sobre a General Atlantic em www.generalatlantic.com.

Sobra a Generation Investment Management

A Generation Investment Management LLP se dedica a investimentos de longo prazo, pesquisa integrada em sustentabilidade e alinhamento de clientes. Ela é uma sociedade independente, de capital fechado e administrada pelos proprietários estabelecida em 2004 e sediada em Londres, com um escritório em São Francisco, Estados Unidos. A Generation Investment Management LLP é autorizada e regulada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira. Saiba mais em www.generationim.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Jenni Ottum Gerente sênior de Relações Públicas 480-231-4887 jennifer.ottum@o9solutions.com

