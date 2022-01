Comunicado do Business Wire :LightCON Corp.

Rise of Stars (ROS), um novo jogo para celular desenvolvido pela LightCON, uma subsidiária da WEMADE MAX (Co-CEOs: Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730), lança a pré-venda da Transportadora de Naves de Guerra em NFT em 27 de janeiro.

Rise of Stars (ROS) lança a pré-venda em NFT da Transportadora de Naves de Guerra em 27 de janeiro. A Transportadora de Naves de Guerra é um item que fornece vários benefícios para naves de guerra e serve como o eixo principal no ecossistema de token ROS. A pré-venda é realizada duas vezes, entre 27 de janeiro e 17 de fevereiro, no Leilão WEMIX. 1.504 caixas da sorte com Warship Carrier em NFT serão vendidas a preços com desconto por ordem de chegada. (Gráfico: Business Wire)

O ROS é o primeiro jogo de blockchain 4x a ser lançado na plataforma WEMIX. Além da guerra massiva em tempo real, este jogo, que acontece no vasto universo, apresenta naves de guerra e planetas com design elaborado.

O ROS fornece um novo token de jogo, o Siltério, e a "Transportadora de Naves de Guerra" onde o NFT é aplicado. Antes do serviço oficial, o NFT é pré-vendido.

A Transportadora de Naves de Guerra que carrega um grande número de naves de guerra é um item com vários benefícios de bônus para as naves e serve como o eixo principal no ecossistema de token do ROS. Ela oferece uma função para minerar partículas de Siltério, que são trocadas por Siltério, o token do jogo. Quanto mais alto o nível da Transportadora de Naves de Guerra, maior a quantidade de partículas de Siltério mineradas.

A pré-venda acontece duas vezes, entre 27 de janeiro e 17 de fevereiro, no Leilão WEMIX. 1.504 caixas da sorte com Transportadoras de Naves de Guerra em NFT serão vendidas com desconto por ordem de chegada.

Na pré-venda, 500 caixas da sorte com Transportadoras de Naves de Guerra Nível-1 e 252 caixas da sorte com Transportadoras de Naves de Guerra Nível-2 serão vendidas com 20% de desconto, de 27 de janeiro a 3 de fevereiro. Na segunda pré-venda, de 10 a 17 de fevereiro, a mesma quantidade terá desconto de 10%.

Para marcar a primeira pré-venda de NFT do ROS, 1,2 milhão de tokens Siltério serão apresentados em um evento airdrop. Todos os compradores de NFTs receberão um total de 201.200 tokens Siltério. Além disso, 20.000 usuários que participarem do evento da comunidade receberão 50 tokens Siltério por lote.

No dia 12, o ROS abriu o pré-cadastramento no Google Play e na App Store no mundo todo, exceto na Coreia, na China etc. Para comemorar a abertura do pré-cadastramento global, está sendo realizado um evento airdrop que oferece um total de um milhão de tokens Siltério.

Para a LightCON Wemade Co., Ltd. Young Ahn +82-2-3709-2065 ay2000@wemade.com

