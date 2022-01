Wall Street tem resultados mistos em dia de volatilidade

Wall Street fechou com resultados divergentes nesta quarta-feira, após anúncios do Federal Reserve que dão conta da intenção do banco de subir os juros em março.

Os resultados no encerramento mostraram que o Dow Jones caiu 0,38%, a 34.168,09 pontos, e o Nasdaq subiu 0,02%, a 13.542,12 unidades. O S&P 500 caiu 0,15%, a 4.349,93 pontos.

"Como esperado, o comitê monetário (do Fed) não alterou sua política nesta reunião", e a taxa de juros ficou entre 0% e 0,25%, observou Sam Stovall, da CFRA. "Mas ele sinalizou que a primeira de uma série de altas deve acontecer em março."

O mercado reagiu positivamente à declaração do Fed, em linha com as expectativas. A Nasdaq, onde são negociadas muitas empresas sensíveis à taxa de juros, chegou a subir 3% durante o pregão.

