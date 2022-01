Tsitsipas derrota Sinner e está nas semifinais do Aberto da Austrália

O grego Stefanos Tsitsipas se classificou nesta quarta-feira para as semifinais do Aberto de Austrália ao derrotar com facilidade o italiano Jannik Sinner por 3-0 (6-3, 6-4, 6-2).

O número quatro do mundo não deu qualquer chance ao italiano de 20 anos, que é o 10º colocado no ranking da ATP.

O grego de 23 anos enfrentará na semifinal o vencedor da partida das quartas de final entre o russo Daniil Medvedev (N.2 do mundo) e o canadense Felix Auger-Aliassime (N.9).

