Papa Francisco pede paz para a Ucrânia

"Por favor, nunca mais guerra!", implorou nesta quarta-feira o papa Francisco, em referência a uma possível invasão russa da Ucrânia e das crescentes tensões entre Estados Unidos e Rússia sobre a questão.

"Nós falamos anteriormente sobre o Holocausto - pensem que mais de cinco milhões de pessoas foram exterminadas", afirmou o papa durante sua audiência geral semanal no Vaticano.

"Durante a última guerra, o povo sofreu fome, tanta crueldade. Eles merecem a paz", disse o pontífice.

O chefe da Igreja Católica pediu orações pela paz e para que entre os líderes dos países "prevaleça o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses partidários".

"Peço ao Senhor com insistência que esta terra possa ver florescer a fraternidade e supere as feridas, os medos e divisões".

No domingo, Francisco declarou que acompanhava "com preocupação" as crescentes tensões na Ucrânia e convocou um dia de oração pela paz para quinta-feira.

A Rússia mobilizou mais de 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia, o que gera temores de uma invasão iminente.





