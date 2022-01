Inflamação no joelho impede papa de caminhar entre fiéis

O papa Francisco, de 85 anos, anunciou nesta quarta-feira (26) que está com uma inflamação no joelho que o impediu de caminhar para a tradicional saudação aos fiéis, ao término da audiência geral semanal no Vaticano.

"Hoje não vou passar entre vocês para cumprimentá-los, porque estou com um problema na perna direita. Estou com um ligamento do joelho inflamado", explicou o pontífice argentino aos fiéis que assistiam à audiência.

"É temporário. Parece que é algo que acontece com os idosos, então, não sei por que aconteceu comigo", brincou, provocando risos dos fiéis presentes na sala Paulo VI.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O papa se limitou a dar a bênção aos fiéis sentado de uma cadeira e evitou caminhar entre os presentes para cumprimentá-los, como tem o hábito de fazer.

Francisco, que em março completa nove anos de pontificado, tem problemas no nervo ciático, algo que lhe causa fortes dores. Em julho passado, foi submetido a uma delicada operação no cólon.

Seu estado de saúde costuma ser alvo de rumores no Vaticano, sobretudo, de seus críticos.

Durante a audiência, o sumo pontífice também rezou pela paz na Ucrânia e pediu que as crianças não sejam condenadas por sua orientação sexual.

"Aos pais que descobrem diferentes orientações sexuais de seus filhos", o papa convidou-os a "ajudá-los e a não se refugiar em uma atitude de condenação".

bur-kv/bl/tt

Tags