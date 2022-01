Comunicado do Business Wire :xx network

O primeiro aplicativo de mensagens resistente à tecnologia quântica do mundo, o xx messenger, foi lançado hoje na xx network. O xx messenger permite aos usuários se comunicar em tempo real através de centenas de nós descentralizados que operam no mundo inteiro. O aplicativo está disponível para download no IOS e Android, apresenta a opção de bate-papo (chat) em grupo, compartilhamento de fotos e áudio, e foi idealizado para facilitar o uso e alternar entre os aplicativos de mensagens herdados.

Ao contrário dos aplicativos de mensagens existentes, o xx messenger utiliza a criptografia resistente à tecnologia quântica para proteger o conteúdo da mensagem da decodificação e o software cMix para ofuscar ou destruir metadados - informações sobre quem envia, quando envia, de onde envia e quem recebe. Equipes de nós xx selecionadas aleatoriamente criptografam conjuntos de anonimato de 1.000 mensagens, que são repetidamente embaralhadas e também criptografadas com o uso de criptografia resistente à tecnologia quântica. As informações que vinculam os remetentes e os destinatários são destruídas, impedindo que terceiros rastreiem detalhes íntimos sobre os padrões de comportamento e a estrutura de nossas vidas.

Atualmente, os provedores de serviços centralizados vigiam e traçam o perfil da maioria dos usuários digitais. Nossas informações pessoais são comercializadas, leiloadas e monetizadas de maneira cada vez mais exploratória para anunciantes e grupos políticos, que as utilizam para segmentar e manipular consumidores ou eleitores. As plataformas descentralizadas oferecem uma oportunidade única de tecer os princípios de privacidade da Internet inicial de volta ao tecido do ecossistema web3 emergente. O xx messenger dedica-se a proteger e fortalecer os direitos de privacidade inalienáveis no início da web3.

-- A criptografia existente de mensagens não é resistente à tecnologia quântica: existe um consenso geral de que, dentro de um prazo relevante, os computadores quânticos poderão decodificar comunicações que foram criptografadas com o uso de criptografia herdada. Nesse ponto, as mensagens enviadas em todos os outros aplicativos de mensagens existentes, mesmo aqueles com "forte criptografia de ponta a ponta", serão facilmente decodificadas retroativamente e analisadas por inteligência artificial. Apenas o que foi dito usando o xx messenger permanecerá privado.

-- Somente o xx oferece destruição de metadados: todos os principais aplicativos de mensagens existentes podem capturar e potencialmente explorar metadados. A destruição de metadados funciona através do envio de mensagens por meio de nós da xx network escolhidos aleatoriamente no mundo inteiro. Cada nó altera a ordem e a criptografia antes de encaminhar e depois apaga qualquer registro do que foi feito. Cada parte dos metadados sobre quem está falando com quem é desse modo destruída, antes que seja possível que qualquer uma das partes seja reunida para rastreamento.

-- Descentralização completa de xx: cada mensagem enviada ao xx messenger viaja por cinco nós escolhidos aleatoriamente entre centenas de nós xx em todo o mundo. Não há uma entidade centralizada para os governos coagirem, nenhuma empresa para inserir spyware ou revelar dados de seu banco de dados. A xx network, que oferece suporte ao xx messenger, é uma blockchain distribuída e descentralizada, agora na rede principal, e é operada em software transparente executado por mais de 350 nós de propriedade independente em mais de 80 países. O aplicativo xx messenger é verdadeiramente um aplicativo descentralizado (dApp), o que significa que opera em um blockchain descentralizado de forma autônoma por meio de contratos inteligentes.

A equipe pioneira por trás da criação do xx messenger desenvolveu sistemas criptográficos práticos, anônimos e verificáveis, e é liderada pelo renomado criptógrafo David Chaum, que propôs e implantou as moedas digitais, redes mistas, soluções criptográficas sem permissão e sistemas de votação verificáveis a partir do década de 1980.

"As recentes preocupações com a privacidade conscientizaram o público quanto aos problemas com o controle de informações pessoais por entidades centralizadas como o Facebook. Ao perceber que as suas informações estão sendo mal utilizadas por entidades corporativas, as pessoas agora tentam entender como usar a criptografia e os smartphones para se proteger e mudar a sociedade de maneira benéfica; o xx messenger descentraliza com segurança a comunicação privada da mesma forma que o Bitcoin descentralizou as finanças. Vamos fazer isso direito: vamos assumir o controle de nossas próprias informações e de nosso destino", disse David Chaum, inventor do dinheiro eletrônico e fundador da xx network.

O aplicativo xx messenger está disponível para download nas lojas Android e Apple. Siga-nos no Twitter e una-se ao nosso Telegram e Discord.

Sobre a xx network

A xx network é um novo tipo de plataforma que oferece uma esfera digital protegida através da qual os seus usuários podem compartilhar ideias e trocar valor de forma segura e privada. O blockchain da rede xx conta com um novo algoritmo de consenso de segurança quântica que atinge com eficiência a complexidade do autenticador linear e a finalidade de bloco único, garantindo operações escaláveis com base em consenso. A rede foi desenvolvida por equipes lideradas por David Chaum, o padrinho da criptomoeda.

Para obter mais informações, acesse https://xx.network/.

