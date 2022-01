Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

Moody's Corporation (NYSE:MCO)anunciou hoje que foi incluída no Índice de Igualdade de Gênero da Bloomberg (GEI) pelo terceiro ano consecutivo. A Moody's foi reconhecida pela liderança contínua na promoção da igualdade de gênero entre suas empresas pares na comunidade empresarial mundial.

"A inclusão contínua da Moody's no Índice de Igualdade de Gênero da Bloomberg é uma forte comprovação de nosso trabalho em curso para respaldar mulheres no local de trabalho", disse DK Bartley, Diretor de Diversidade da Moody's. "À medida que olhamos para o futuro, nossas ações continuarão sendo guiadas por nossos valores - ou seja, promover um ambiente na Moody's onde todos os funcionários possam prosperar."

O GEI é um índice de referência que mede e acompanha o desempenho de empresas públicas em cinco pilares: liderança feminina e fluxo de talentos, igualdade de remuneração e paridade salarial de gênero, cultura inclusiva, políticas anti-assédio sexual e marca pró-mulher. O índice foi desenvolvido para ajudar os investidores a direcionar capital a empresas comprometidas em respaldar a igualdade de gênero mediante políticas proativas e transparência.

A Moody's continua expandindo suas políticas, programas e eventos para melhor satisfazer as necessidades de suas funcionárias e, em 2021, publicou um Relatório de Diversidade, Equidade e Inclusão inaugural e uma Declaração de Direitos Humanos. Além disto, a Moody's lançou seu centro de Gênero e Finanças para homenagear o Dia Internacional da Mulher e o Mês da História da Mulher, estabelecendo metas públicas de diversidade de gênero. A Moody's também continua fazendo parceria com a WEConnect International para dar suporte a mulheres empreendedoras em todo o mundo e com a Girls Who Code para incentivar alunos a explorar carreiras em tecnologia.

O reconhecimento do GEI ressalta a contribuição contínua da Moody's para 5 Metas de Desenvolvimento Sustentável (MDS) sobre igualdade de gênero na agenda 2030 das Nações Unidas, uma das cinco MDS na estratégia de sustentabilidade da Moody's.

Saiba mais em https://about.moodys.io/sustainability.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa mundial integrada de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões com mais informação e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com mais de 13.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com experiência local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220126005395/pt/

