Com covid-19, técnico da Argentina Lionel Scaloni não viaja para jogo contra o Chile

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, não viajará ao Chile para a partida das eliminatórias da Copa do Mundo que será disputada nesta quinta-feira na cidade de Calama por estar infectado com covid-19, informou o próprio treinador em uma coletiva de imprensa virtual.

"Tanto (seu assistente Pablo) Aimar quanto eu não poderemos fazer parte da delegação. Pablo está em sua casa há vários dias por ser um contato próximo. Completei o isolamento há vários dias, mas continuo dando (resultado) positivo e para entrar no Chile você precisa de um negativo", disse Scaloni.

A Argentina, classificada junto com o Brasil para o Catar-2022, já havia perdido para esta rodada dupla das Eliminatórias seu capitão e artilheiro, Lionel Messi, que também contraiu a covid-19 em sua última visita ao país, em dezembro, e só recentemente voltou a jogar, no domingo com o PSG.

"Felizmente estamos classificados", disse Scaloni, e espera que em Calama "sejamos um time bem armado contra um adversário muito difícil. Que os jogadores que vão entrar em campo continuem mostrando que estão à altura".

Contra o Chile, Scaloni e Aimar serão substituídos no comando por Walter Samuel e Roberto Ayala, integrantes da comissão técnica da equipe campeã da Copa América 2021, anunciou o técnico.

A covid-19 também deixou de fora os atacantes Alexis Mac Allister, que testou positivo, e seu companheiro de quarto na concentração, Emiliano Buendía. "Um dos dois ia jogar", lamentou o técnico.

"Eu tenho a equipe, mas eles não puderam confirmar quem vai jogar por causa de tudo o que está acontecendo com a questão da covid. Certamente não haverá contratempos, mas temos que esperar e sermos cautelosos", acrescentou Scaloni.

Desde o início do ano, a Argentina enfrenta uma terceira onda de covid-19, com média de mais de 100 mil casos e quase 300 mortes diárias. No total, mais de 8 milhões de infecções e 120.000 mortes foram registradas. 76% da população tem o esquema completo de duas doses da vacina.

A Argentina fará o segundo jogo desta rodada dupla das eliminatórias sul-americanas contra a Colômbia, na terça-feira, 1º de fevereiro, na cidade de Córdoba, no centro do país.

