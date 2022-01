Hospital se recusa a fazer transplante de coração para homem não vacinado contra Covid-19

O pai do paciente disse que o filho precisa do transplante urgente, mas não acredita na vacina contra a Covid-19 e está impedido de receber o órgão pela falta de vacinação

Um homem identificado como DJ Ferguson, que está aguardando para receber um transplante de coração, teve seu nome removido da lista de espera após se recusar a receber a vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos.

Ferguson, de 31 anos, era o primeiro da fila para realização do procedimento, mas se negou a receber o imunizante e não pôde receber o transplante. As informações são da rede de televisão americana CBS.

Segundo a família, a política do Brigham and Women’s Hospital, localizado em Boston, Massachusetts, tornou o paciente inelegível para a operação por não ter recebido o imunizante.

"Meu filho chegou à beira da morte para manter suas posições e foi levado ao limite", disse David Ferguson, pai do paciente, à CBS.

David explica que o filho precisa do transplante urgente, mas não acredita na vacina contra a Covid-19. “É meio que contra seus princípios básicos – ele não acredita nisso”, relatou o pai.

Em um comunicado, o hospital declarou que a vacina contra Covid-19 faz parte do requisito para um candidato ser apto a receber um transplante, com o objetivo de criar melhores chances de ter uma operação bem-sucedida.

“A vacina Covid-19 é uma das várias vacinas e comportamentos de estilo de vida necessários para candidatos a transplante no sistema Mass General Brigham, a fim de criar a melhor chance de uma operação bem-sucedida e também a sobrevivência do paciente após o transplante”, informou o hospital.

O chefe de ética médica da NYU Grossman School of Medicine, Dr. Arthur Caplan, explicou em entrevista à CBS que, depois de qualquer transplante, o sistema imunológico do paciente está "desligado" e, por isso, as chances de recuperação diminuem para quem não recebe as vacinas corretamente.

A família de Ferguson cogita transferi-lo para um hospital que não tenha a política de vacinação, mas teme que ele não resista devido ao quadro grave em que se encontra.

