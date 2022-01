Devido a casos de covid, Uruguai convoca três novos jogadores para enfrentar Paraguai e Venezuela

A seleção uruguaia teve que convocar três novos jogadores para as partidas contra Paraguai e Venezuela pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Catar-2022 depois que dois atletas testaram positivo para covid-19 nesta terça-feira, informou a Associação Uruguaia de Futebol.

"A AUF informa que, hoje, dois jogadores da seleção uruguaia, Lucas Torreira e Diego Rossi, testaram positivo para covid", disse a federação em um comunicado.

"Consequentemente, a comissão técnica vai convocar Agustín Canobbio, Brian Ocampo e Fernando Gorriarán", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Torreira, meio-campista da Fiorentina da Itália, e Rossi, atacante do Fenerbahce da Turquia, testaram positivo nos testes realizados em todo o elenco nesta terça-feira.

Enquanto o primeiro foi titular em vários jogos da Celeste, Rossi perderá a oportunidade de estrear com a seleção principal.

Entre os novos mencionados, Canobbio (Peñarol) poderia jogar seus primeiros minutos com a Celeste, enquanto Ocampo (Nacional) e Gorriarán (Santos Laguna, México) fizeram parte do processo do recém-demitido Óscar Tabárez.

Agora sob o comando de Diego Alonso, a Celeste tem a necessidade de vencer nas quatro rodadas restantes para se classificar para o Mundial do Catar-2022.

Com 16 pontos que o colocam em sétimo lugar na tabela, faz parte do pelotão de sete seleções sul-americanas que disputam as duas vagas sul-americanas diretas que restam para a Copa do Mundo e a quinta que dá a possibilidade de um playoff contra uma seleção da Ásia. Brasil e Argentina já obtiveram as duas primeiras vagas na região para disputar a Copa.

Os uruguaios visitam o Paraguai na quinta-feira em Assunção e na terça-feira recebem a Venezuela no estádio Centenário.

gv/ma/aam

Tags