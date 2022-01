Crise na Ucrânia faz petróleo voltar a subir

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta terça-feira, impulsionados pela crise ucraniana, que se somou a um mercado já preocupado com a oferta.

O preço do Brent para entrega em março subiu 2,23% em Londres, a US$ 88,20. Em Nova York, o barril do WTI para março ganhou 2,74%, a US$ 85,60.

"Essa situação na Ucrânia claramente faz pesar o risco de uma redução da oferta", observou Robert Yawger, da Mizuho Securities. "A Rússia exporta 5 milhões de barris por dia. Basta que haja sanções ou problemas de abastecimento, um oleoduto exploda ou um terminal de armazenamento feche", para que a oferta diminua, resumiu. O mercado mundial "já está tenso. Portanto, não se pode perder nenhum barril a mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/juj/nth/mr/ag/lb

Tags