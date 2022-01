Comunicado do Business Wire :International Zinc Association

A International Zinc Association (IZA) tem o prazer de anunciar Arun Misra, o diretor executivo (CEO)/diretor em tempo integral da Hindustan Zinc Ltd, como o novo presidente interino da IZA. Arun Misra foi selecionado recentemente como o novo presidente do conselho pelo comitê executivo da IZA, com a votação final planejada pelo conselho de administração da IZA em outubro.

Arun Misra expressou sua honra em ter sido eleito para a posição e espera ansiosamente apoiar a IZA em seu trabalho de construção de novos mercados sustentáveis de longo prazo para o zinco e ajudar a garantir licenças de operação para o setor.

"É um privilégio assumir o cargo de presidente do conselho administrativo da IZA e continuar a tradição de excelência dos meus predecessores. A IZA tem uma equipe excepcional de profissionais e espero trabalhar juntos para aumentar a demanda global do zinco e promover sua essencialidade para a saúde humana, nutrição das culturas, desenvolvimento sustentável e vida moderna", disse ele.

O diretor executivo da IZA, o Dr. Andrew Green, observou: "Arun Misra é um dos principais apoiadores das atividades da IZA a nível global e especialmente na Índia. Sua liderança e experiência serão um grande recurso para a nossa empresa, e estou ansioso para trabalhar com ele para orientar a IZA e a indústria de zinco através das oportunidades e desafios futuros no cenário global. Também gostaria de agradecer Marie Inkster, a nossa presidente anterior, pela sua excelente liderança e apoio no ano passado."

Sobre a Hindustan Zinc Ltd.

A Hindustan Zinc, uma empresa do Grupo Vedanta, é uma das maiores e única produtora integrada de zinco-chumbo e prata do mundo da Índia. A empresa tem sua sede em Udaipur, no estado de Rajasthan, onde tem suas minas de zinco-chumbo e complexos de fundição. A Hindustan Zinc é uma empresa autossuficiente em energia com usinas termelétricas cativas e que também se aventurou na energia verde com a instalação de usinas eólicas. A empresa está classificada em 1º lugar na Ásia-Pacífico e globalmente em 5º lugar no Índice Dow Jones de Sustentabilidade em 2021 entre as empresas de Mineração e Metalurgia. A Hindustan Zinc é uma empresa certificada pela Water Positive, membro do FTSE4Good Index e obteve a classificação "A" do CDP em relação às mudanças climáticas.

Sobre a IZA

A IZA é uma organização sem fins lucrativos que representa a indústria global de zinco. Sua missão é apoiar e promover produtos e mercados de zinco através da pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologia e comunicação dos atributos exclusivos que tornam o zinco sustentável e essencial para a vida. Para obter informações adicionais, acesse www.zinc.org.

Contato

Rob Putnam rputnam@zinc.org 919-287-1872

