Comunicado do Business Wire :Blue Ocean Robotics

À medida que as novas variantes de coronavírus se espalham, estima-se que a crescente demanda por soluções de prevenção de infecções que utilizam luz UV-C devem atingir o patamar de US$ 18,94 bilhões até 2030, testemunhando uma taxa de crescimento anual de 59,7% de 2021 a 2030. Para abastecer ainda mais esta demanda temos o aumento do número de infecções hospitalares (HAIs) no mundo inteiro, causando mais mortes devido à crescente resistência aos antibióticos até mesmo de infecções simples.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220125005157/pt/

Disinfecting hospitals with UV-C lights is not a new concept, however, existing solutions including UV ceiling lights, stationary cleaning robots, and air purifiers may not reach shadowed or remote areas as well as the mobile platform offered by the autonomous UVD Robots. (Photo: Business Wire)

Os robôs autônomos de desinfecção UV-C surgiram como uma solução para complementar as práticas padrão de limpeza e desinfecção para lidar com infecções hospitalares (HAIs) e atender aos requisitos de higiene elevados devido à pandemia da COVID-19. O Robô UVD é um robô móvel, totalmente autônomo, que utiliza a luz UV-C para matar vírus e bactérias, proporcionando uma solução suplementar de controle e prevenção de infecções.

Como uma líder global em soluções e serviços de prevenção de infecções, a Ecolab tem como objetivo ajudar os sistemas de saúde e hospitais a melhorar os resultados dos pacientes e obter valor clínico, operacional e financeiro através de uma abordagem programática para garantir a higiene das equipes e das instalações. A Ecolab expandiu o seu UVD Robots em suas ofertas para clientes do setor de cuidados de saúde, que incluem hospitais de atendimento, clínicas de internação e ambulatorial, instalações cirúrgicas ambulatoriais e clínicas de reabilitação e outras instalações de atendimento.

Per Juul Nielsen, diretor executivo (CEO) da UVD Robots, vê a colaboração com a Ecolab como uma tremenda validação da eficiência da solução autônoma da UVD Robots. "Estamos entusiasmados que essa colaboração agora se expanda para beneficiar as instalações de saúde em escala global", disse ele, acrescentando que a tecnologia de desinfecção UV-C da UVD Robots trata uma sala de cirurgia em cerca de oito a quinze minutos.

"O Robô UVD soluciona os desafios de reposicionamento e minimiza o sombreamento que anteriormente impedia a aplicação abrangente da desinfecção UV-C, fornecendo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a relatórios de conformidade e eficácia em tempo real dos procedimentos de desinfecção", disse Claus Risager, presidente do conselho administrativo da UVD Robots e diretor executivo (CEO) na Blue Ocean Robotics.

UVD Robots é uma subsidiária de um dos grupos com liderança mundial no desenvolvimento de robôs de serviço profissional, a Blue Ocean Robotics. A Ecolab é líder global em soluções e serviços de água, higiene e prevenção de infecções que protegem pessoas e recursos vitais.

