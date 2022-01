Comunicado do Business Wire :Alvaria

A Alvaria, líder mundial em soluções de experiência do consumidor em escala empresarial e gestão de engajamento da força de trabalho, anunciou a introdução do Alvaria Real Time Optimizer, uma nova aplicação em nuvem do Alvaria Workforce Engagement Management Suite que aprimora a experiência do agente das centrais de atendimento.

Ao funcionar como uma assistente de agente virtual em tempo real, a aplicação de central de atendimento Alvaria Real Time Optimizer completa atividades que impactam de forma positiva métricas de desempenho-chave, tais como:

-- Monitora automaticamente o tempo de inatividade do agente e oferece treinamento, coaching e tarefas fora do telefone quando níveis de serviço podem ser melhor acomodados. - Facilita comunicações

-- Estimula a motivação do agente com a entrega automatizada de intervalos-surpresa, intervalos de bem-estar etc. - Aumenta a satisfação e compromisso do agente

-- Automaticamente encontra a hora certa de conectar agentes com supervisores para assegurar que coaching individual é concluído. - Proteção do nível de serviço

-- De forma consistente, incentiva agentes com ajuda quando eles vão além dos limites para falar, aguardar ou horários de trabalho após chamadas. - Melhoria da gestão de chamadas

Michael Harris, diretor de produto e diretor de marketing da Alvaria comentou, "No mundo de hoje, as organizações devem acompanhar as mais recentes inovações para manter a concorrência e a lucratividade. Sem um investimento em tecnologias de IA, as empresas ficarão para trás. A introdução do Alvaria Real Time Optimizer faz parte do nosso compromisso para oferecer soluções de nível internacional ao mercado corporativo, com a melhoria da experiência do funcionário e a criação de um processo mais eficaz para as centrais de atendimento."

O Alvaria Real Time Optimizer foi desenvolvido em parceria com a Intradiem, especialistas renomados na tecnologia de otimização do agente.

"As centrais de atendimento estão buscando inovações técnicas para ajudá-las a melhorar e otimizar a experiência do consumidor e agentes", disse Donna Fluss, presidente da DMG Consulting. "Este produto é designado para ajudar as centrais de atendimento a encontrar e realocar o tempo de inatividade do agente para que possa ser usado de forma produtiva. Ele capacita empresas a responder em tempo oportuno às dinâmicas naturais de centrais de atendimento, proporcionando a elas uma vantagem competitiva."

A solução em nuvem da Alvaria Real Time Optimizer está disponível agora para clientes existentes e novos da Alvaria. Saiba mais

Sobre a Alvaria

A Alvaria é a líder mundial em soluções de experiência do consumidor (customer experience, CX) em escala empresarial e gestão de engajamento da força de trabalho (workforce engagement management, WEM). Nosso nome é derivado da palavra em latim para "colmeias" - a forma perfeita da natureza por milhões de anos -, pois proporcionamos a você soluções escaláveis, resilientes e seguras, tudo com eficiência, velocidade e total precisão. ALVARIA?. Reshaping Customer Experience?. Saiba mais em www.alvaria.com.

