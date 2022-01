Aeroporto de Istambul reabre após nevasca que paralisou Turquia e Grécia

O aeroporto de Istambul reabriu nesta terça-feira (25) após mais de 24 horas de inatividade devido a uma nevasca incomum que paralisou o leste do Mediterrâneo e forçou a Grécia a declarar dois dias de feriado.

A neve causou caos em ambos os países, afetando o tráfego nas estradas e serviços básicos, o que deixou centenas de pessoas presas em seus carros na Grécia.

Grande parte da atenção internacional se concentrou no fechamento do aeroporto de Istambul, um dos maiores da Europa, inaugurado em 2019.

Durante o dia, as atividades foram retomadas com a chegada de um voo de Caracas. Apenas uma das três pistas estava operacional, de modo que apenas alguns das centenas de voos cancelados puderam ser remarcados.

O aeroporto de Istambul recebeu mais de 37 milhões de passageiros no ano passado, apesar das interrupções no tráfego aéreo devido à pandemia.

Nas redes sociais, os passageiros manifestaram sua indignação com a falta de atenção no terminal e a falta de informação.

"Não é uma garrafa de água. Consideração zero para mulheres e crianças", reclamou Chris Wiggett, um dos passageiros afetados, no Twitter.

Outras imagens do terminal mostraram uma multidão exigindo que os passageiros afetados fossem acomodados em um hotel.

A prefeitura de Istambul informou que se acumularam quase 85 centímetros de neve e as autoridades decidiram fechar as universidades até segunda-feira.

Na Grécia, Atenas e várias cidades do centro do país acordaram na terça-feira com uma espessa camada de neve, o que obrigou o governo a decretar feriados na Ática e em algumas ilhas na terça e quarta-feira.

Na noite de segunda para terça-feira, 3.500 motoristas tiveram que ser resgatados após ficarem presos nos arredores de Atenas por uma nevasca "excepcional", segundo o ministro da Proteção Civil e Mudanças Climáticas, Christos Stylianides.

Um sexagenário sem-teto foi encontrado morto em Thessaloniki, a segunda cidade do país, no norte, provavelmente devido ao frio.

O aeroporto internacional de Atenas, onde muitos aviões não decolaram na terça-feira, cancelou cerca de trinta voos das companhias aéreas do mar Egeu e Olímpico programados para o dia seguinte.

Alguns motoristas furiosos ligaram para as estações de rádio para expressar "sua raiva" e criticar o governo pelo "caos".

Os cortes de eletricidade alimentaram o descontentamento e o Ministério Público anunciou uma investigação sobre o fechamento da principal rodovia do país, que liga a capital ao aeroporto.

