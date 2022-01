Wall Street reverte queda e fecha em alta

Wall Street se recuperou após abrir em forte baixa nesta segunda-feira, e fechou no azul, na véspera do início da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed).

De acordo com os resultados provisórios do fechamento, o índice Dow Jones ganhou 0,30%, a 34.366,67 pontos, e o Nasdaq, 0,63%, a 13.855,13 unidades, após cair 5% durante o pregão. O S&P 500 fechou positivo em 0,28%, a 4.410,37 pontos.

