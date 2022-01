Semana da Alta Costura de Paris abalada pela morte do estilista Thierry Mugler

O estilista francês Thierry Mugler, que reinou na indústria da moda na década de 1980, faleceu aos 73 anos, no domingo (23), de "causas naturais" aos 73 anos - informou seu porta-voz, Jean-Baptiste Rougeot.

"Estamos arrasados de anunciar a morte do sr. Manfred Thierry Mugler no domingo, 23 de janeiro de 2022", afirma um comunicado divulgado na conta do estilista no Facebook.

Rougeot disse que o estilista planejava anunciar novas colaborações esta semana.

"Descanse em paz, Thierry Mugler", escreveu a cantora Beyoncé em seu site.

"Você mudou a nossa percepção da moda (...). Sua herança é algo que levo comigo em tudo o que faço", escreveu no Instagram o atual diretor artístico de Mugler, o americano Casey Cadwallader.

"Lamentamos esse desaparecimento brutal no momento em que começa a Semana da Moda", reagiu Rodrigo Basilicati-Cardin, sobrinho do criador Pierre Cardin. "Meu tio, Pierre Cardin, amava sua criatividade e sua personalidade forte", acrescentou.

Mugler foi conhecido por suas coleções ousadas que definiram o estilo dos anos 1980, com roupas que se destacavam por sua estrutura e silhuetas estilizadas.

Anos depois vestiu Beyoncé e Lady Gaga e, em 2019, saiu da aposentadoria para criar o figurino de Kim Kardashian para o Met Gala.

Nascido em Estrasburgo em dezembro de 1948, chegou a Paris aos 20 anos e criou sua marca, a "Café de Paris", em 1973, um ano antes de fundar a marca "Thierry Mugler".

Organizou desfiles públicos espetaculares para suas criações e foi reconhecido por seu perfume "Angel".

Vários estilistas renomados morreram nos últimos dois anos: Kenzo, o japonês que criou a marca com o mesmo nome, morreu de covid-19 em outubro de 2020; Albert Albaz em abril de 2021, Pierre Cardin em 2020, o estilista Louis Vuitton Virgil Abloh morreu de câncer em novembro de 2021, aos 41 anos.

As criações de Mugler ressaltavam e celebravam as formas femininas: ombros acentuados, decotes largos, cinturas finas e quadris arredondados.

"A dança me ensinou muito sobre a postura, a organização da roupa, a importância dos ombros, o jogo e o ritmo das pernas", comentou Mugler.

Como um verdadeiro "showman", organizou apresentações espetaculares para suas criações, marcando o início do espetáculo moderno da moda.

"As apresentações atuais da moda são uma continuação do que Mugler inventou", afirmou Didier Grumbach, ex-presidente da marca Thierry Mugler.

