Morre estilista francês Thierry Mugler, aos 73 anos

O estilista francês Thierry Mugler, que reinou na indústria da moda na década de 1980, faleceu aos 73 anos, no domingo (23), de "causas naturais" aos 73 anos - informou seu porta-voz, Jean-Baptiste Rougeot.

"Estamos arrasados de anunciar a morte do sr. Manfred Thierry Mugler no domingo, 23 de janeiro de 2022", afirma um comunicado divulgado na conta do estilista no Facebook.

Rougeot disse que o estilista planejava anunciar novas colaborações esta semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mugler foi conhecido por suas coleções ousadas que definiram o estilo dos anos 1980, com roupas que se destacavam por sua estrutura e silhuetas estilizadas.

Anos depois vestiu Beyoncé e Lady Gaga e, em 2019, saiu da aposentadoria para criar o figurino de Kim Kardashian para o Met Gala.

Nascido em Estrasburgo em dezembro de 1948, chegou a Paris aos 20 anos e criou sua marca, a "Café de Paris", em 1973, um ano antes de fundar a marca "Thierry Mugler".

Organizou desfiles públicos espetaculares para suas criações e foi reconhecido por seu perfume "Angel".

jfg-elc/rbu/mas/mr/tt

Tags