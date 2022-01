Ex-papa Bento XVI admite ter dado falsas declarações durante testemunho sobre caso de abuso sexual

O ex-papa Bento XVI admitiu, nesta segunda-feira, 24, ter dado falsas declarações durante testemunho sobre casos de abuso sexual na Igreja Católica Alemã. O ex-potífice havia sido acusado de ter acobertado os abusos cometidos pelo padre Peter Hullermann a menores de idade, acusação a qual negou em primeiro momento.

LEIA MAIS| Opinião: Reação de Bento 16 a investigação sobre abusos é ultrajante

No comunicado, o ex-papa ainda admitiu ter participado de uma reunião em 15 de janeiro de 1980, na qual trataram da situação do padre. Ele pediu desculpas e afirmou que as declarações falsas não foram dadas "com má intenção".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS| Rebeldes do Iêmen lançam mísseis contra Emirados e Arábia Saudita

Bento disse que está "muito arrependido" do erro e que esperava ser perdoado. O papa emérito finalizou sua fala acrescentando que daria uma explicação mais completa para o erro em um outro momento.

Repercussão

Nessa sexta-feira, 21, o atual papa, Francisco, se comprometeu a fazer justiça às vítimas de abuso sexual por membros da Igreja Católica. Declaração foi feita um dia depois que um relatório de 1.900 páginas revelou que seu antecessor, o ex-papa Bento XVI, havia encoberto casos de abuso de menores antes de assumir o papado.

LEIA MAIS| Nasa: potência da erupção em Tonga foi mais de 100 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima

O relatório falava de casos de abuso sexual na arquidiocese de Munique entre 1945 e 2019. Bento XVI, conhecido como Joseph Ratzinger na época, foi arcebispo na arquidiocese entre 1977 e 1985.

Tags