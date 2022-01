Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que uma revisão técnica de ESG recém-publicada, ExaGrid com Commvault: Máxima Economia de Desduplicação com Fácil Gerenciamento de autoriade Kerry Dolan, Analista Sênior de Validação de TI e Craig Ledo, Analista de Validação de TI, documenta a validação de ESG dos testes da ExaGrid que demonstraram a economia de capacidade e a facilidade de uso disponíveis em uma solução combinada de backup ExaGrid e Commvault. A desduplicação de dados da Commvault pode permanecer ativada, sendo que a ExaGrid promove a desduplicação da Commvault por um fator de 3:1.

Do relatório de ESG:

"É sabido que tanto a ExaGrid quanto a Commvault oferecem soluções de backup que são fáceis de usar e podem ajudá-lo a armazenar dados de modo mais eficiente com desduplicação. O que pode ser menos conhecido é que uma solução combinada ExaGrid e Commvault pode alcançar uma desduplicação ainda maior: até 20:1 em muitos casos. Uma redução de 20 vezes nos custos de armazenamento de backup pode ser um impulso significativo a qualquer orçamento.

ESG validou que:

-- A solução combinada ExaGrid / Commvault reduziu um conjunto de dados de backup de 123 TB que incluía 15 dias de dados de arquivo, VMs VMware e backups de banco de dados SQL para 8,66 TB, uma redução de 14:1, em um ambiente de teste realista, mas intencionalmente conservador.

-- A implantação e o gerenciamento da solução combinada foi simples, intuitivo e rápido.

O armazenamento de backup em níveis da ExaGrid requer uma integração próxima entre o software de backup e o armazenamento de backup. Juntas, a Commvault e a ExaGrid fornecem uma solução de backup econômica que pode ser dimensionada para satisfazer as necessidades de ambientes corporativos exigentes. A ExaGrid melhora a economia de armazenamento dos ambientes Commvault ao trabalhar com a desduplicação da Commvault para proporcionar uma redução de até 20:1 no consumo de armazenamento - uma economia de armazenamento de 3x quanto ao uso apenas da desduplicação da Commvault. Esta combinação reduz drasticamente o custo de armazenamento de backup local e externo.

Os dados desduplicados da Commvault podem ser enviados a dispositivos ExaGrid para desduplicação adicional. A ExaGrid leva a taxa média de desduplicação da Commvault de 5:1 a 15:1, o que reduz a área de armazenamento em 300%. Isto reduz muito o custo do armazenamento de backup, sem permitir nenhuma alteração na configuração atual da Commvault, pois a desduplicação da Commvault pode permanecer ativada. Neste exemplo, a ExaGrid pode replicar os dados desduplicados 15:1 a um segundo local para retenção a longo prazo e recuperação de desastres fora do local. A desduplicação adicional poupa largura de banda da WAN, além de economizar armazenamento em ambos os locais.

"A ExaGrid continua inovando para otimizar a integração com os aplicativos de backup aos quais damos suporte, oferecendo a nossos clientes benefícios exclusivos para os aplicativos de backup que usam. Conseguimos desduplicar ainda mais os dados desduplicados da Commvault há algum tempo para maximizar a economia de armazenamento, sendo que este novo relatório destaca como isto realmente funciona, tudo sem exigir que os usuários atuais da Commvault façam modificações em sua configuração", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Esperamos que os usuários atuais da Commvault e aqueles que planejam usar a Commvault analisem este relatório e considerem a economia de armazenamento que a ExaGrid pode trazer a seu ambiente de backup. Em separado, a ExaGrid pode melhorar muito o desempenho de backup e restauração da Commvault se a desduplicação da Commvault estiver desativada. Neste caso, a ExaGrid proporciona a mesma economia de armazenamento, mas com desempenho de backup e restauração bastante aprimorado. A ExaGrid oferece aos clientes da Commvault a opção de manter a desduplicação da Commvault ativada ou, para melhorar o desempenho, desativada."

