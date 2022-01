Nice vence Metz (2-0) e recupera vice-liderança da Ligue 1

O Nice recuperou a vice-liderança da Ligue 1, que o Olympique de Marselha lhe havia tomado no sábado, depois de ter conquistado a quinta vitória consecutiva no campeonato francês, neste domingo, em sua visita ao Metz (2-0), pela 22ª rodada do campeonato.

No primeiro gol Amine Gouiri deu a assistência para Kephren Thuram (filho do campeão do mundo em 1998, Lilian Thuram) mandar para o fundo da rede (58) e depois o próprio Gouiri fez o segundo convertendo um pênalti já na reta final (86) garantindo o triunfo que colocou o Nice com 42 pontos, um à frente do OM, que venceu o Lens por 2 a 0 no sábado e que tem um jogo a menos, com o duelo que deve disputar contra o Lyon, no dia 1º ou 10 de fevereiro.

O Nice é treinado por Christophe Galtier, que se juntou ao clube em alta depois de levar o Lille ao título da liga francesa na temporada passada.

"Ainda estamos muito atrás (PSG) para pensar no primeiro lugar. Estou mais preocupado com quem está vindo atrás de nós", disse Galtier após o jogo.

"O importante é somar pontos e isso pode ser difícil quando o adversário está lutando contra o rebaixamento. Então foi perfeito", concluiu.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Saint-Etienne 1 - 0

- Sábado:

Brest - Lille 2 - 0

Lens - Olympique de Marselha 0 - 2

- Domingo:

Metz - Nice 0 - 2

Nantes - Lorient 4 - 2

Clermont-Ferrand FC - Rennes 2 - 1

Angers - Troyes 2 - 1

Bordeaux - Strasbourg 4 - 3

(13h05) Montpellier - Monaco

(16h45) PSG - Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 42 22 13 4 5 36 18 18

3. Olympique de Marselha 40 21 11 7 3 30 16 14

4. Strasbourg 35 22 10 5 7 44 29 15

5. Rennes 34 22 10 4 8 41 21 20

6. Monaco 33 21 9 6 6 33 23 10

7. Lens 33 22 9 6 7 36 31 5

8. Nantes 32 22 9 5 8 30 27 3

9. Lille 32 22 8 8 6 30 30 0

10. Montpellier 31 21 9 4 8 34 28 6

11. Lyon 31 21 8 8 5 29 27 2

12. Angers 29 21 7 8 6 28 28 0

13. Brest 28 22 7 7 8 28 33 -5

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Clermont-Ferrand FC 21 22 5 6 11 22 39 -17

16. Troyes 20 22 5 5 12 20 31 -11

17. Bordeaux 20 22 4 8 10 34 53 -19

18. Metz 19 22 4 7 11 24 43 -19

19. Lorient 17 22 3 8 11 18 38 -20

20. Saint-Etienne 12 21 2 6 13 18 43 -25

