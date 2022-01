Blinken: ainda não é momento de impor sanções à Rússia por conflito com Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que agora não é a hora de impor sanções à Rússia em razão das atividades do país na Ucrânia.

"O propósito das sanções é evitar a agressão russa. Então, se elas forem impostas agora, perdem esse efeito", afirmou ele neste domingo, 23, em entrevista à CNN americana. "Tudo o que estamos fazendo, incluindo construir junto com a Europa consequências fortes para a Rússia, é designado para entrar no calculo do presidente Putin e dissuadi-lo de ações agressivas, ainda que busquemos diplomacia ao mesmo tempo."

As declarações foram dadas em resposta ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que durante a semana questionou o porquê de as sanções não estarem em vigor agora, e não apenas depois de uma eventual escalada nas tensões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o alerta do Reino Unido, que afirmou que a Rússia quer substituir o governo ucraniano por um mais próximo de Moscou, Blinken disse que não pode comentar sobre assuntos específicos de inteligência, mas que esse tipo de tática "faz parte dos truques da Rússia" e que é importante estar alerta.

Tags