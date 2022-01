Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A Wemade Co., Ltd. anuncia uma nova iniciativa econômica, o Seoul Spooning 2022, que aumentará o valor da economia blockchain "MIR4", com expansão econômica contínua; uma página teaser já foi lançada.

O Seoul Spooning 2022 foi desenvolvido para estabelecer uma nova iniciativa econômica para o 'MIR4'. (Gráfico: Business Wire)

O Seoul Spooning 2022 é uma proposta legislativa que visa expandir e desenvolver a funcionalidade blockchain incorporada no "MIR4" para o espaço de moedas descentralizadas (De-Fi). Ele contém várias mudanças de política econômica, incluindo a introdução da moeda HYDRA (High Yield of DRACO), um novo token de jogo, e o surgimento de um novo item que será necessário para minerá-la, chamado Septaria, além do novo HYDRA Staking Program.

A HYDRA é uma moeda utilitária de jogo com base no DRACO que é adquirida sintetizando 20 DRACO com Septaria (obtida do Santuário de Hydra em "MIR4"). Para cada 100.000 HYDRAs, o custo do Septarium para minerar HYDRAs aumenta em um, tornando vantajoso começar sua mineração o mais cedo possível.

A HYDRA também pode ser usada para interagir com outros jogos na plataforma WEMIX. À medida que o ecossistema da plataforma WEMIX se desenvolve, o uso, a troca e a conectividade da HYDRA serão ampliados gradualmente para desempenhar um papel mais importante como um token de governança para a tokenômica do MIR4.

A Wemade continuará preparando vários sistemas que permitirão aos jogadores aproveitar uma economia mais avançada em "MIR4". O "MIR4" tornou-se um fenômeno global no espaço de jogos com a implementação da tecnologia blockchain em um jogo on-line comercialmente bem-sucedido. A sinergia criada pela combinação de um jogo bem feito e uma economia autônoma e descentralizada abriram o caminho para o "MIR4" se tornar um dos primeiros jogos "Play and Earn" do mundo.

