Mulher morre arrastada por tsunami em Tonga quando tentava salvar seus cães

A mulher e seu marido estavam caminhando com cerca de cinco cães quando foram surpreendidos pelas enormes ondas que atingiram a costa Oeste de Tongatapu

Ao tentar resgatar cães com seu marido, Angela Glover, de 50 anos, morreu afogada após ser arrastada pelo tsunami que atingiu Tonga, na Polinésia, no último sábado, 15. Segundo familiares, ela tentava salvar os animais quando as fortes ondas atingiram o local.

A britânica, natural de Sussex, na Inglaterra, morava em Tonga desde 2015. Em entrevista ao portal de notícias "Mirror", Nick Eleini, irmão da mulher, relatou que ela administrava um santuário de cães na capital de Tonga, Nuku'alofa.

Angela e seu marido, James, estavam caminhando com cerca de cinco cães quando foram surpreendidos pelas enormes ondas que atingiram a costa Oeste de Tongatapu. Por sorte, seu marido conseguiu sobreviver após se agarrar em uma árvore. Infelizmente, sua esposa não teve a mesma sorte. James chegou a procurar a polícia e a embaixada britânica depois que sua esposa não retornou para casa.

Momentos depois o corpo da britânica foi localizado. Apenas um cão foi encontrado após a tragédia.

