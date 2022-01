Lewandowski é escolhido o melhor jogador do mundo de 2021 pela Fifa

O artilheiro polonês do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, conquistou nesta segunda-feira (17) o prêmio "The Best" de melhor jogador do mundo da Fifa de 2021, após perder a Bola de Ouro para o argentino Lionel Messi em novembro.

O atacante de 33 anos, que estabeleceu um recorde de gols no Campeonato Alemão na última temporada, ergueu o troféu pela segunda vez, superando Messi, que atualmente defende o Paris Saint-Germain, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

