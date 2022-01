Comunicado do Business Wire :Megaport Limited

A Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport") - importante fornecedora de rede como serviço (Network as a Service, NaaS) - anunciou hoje planos de expansão de serviços para o México por meio de uma parceria com a KIO Networks, a maior fornecedora de centros de dados do país. Sujeitos às devidas aprovações, os serviços de conectividade à nuvem para Microsoft Azure e Google Cloud devem estar disponíveis em março de 2022 para empresas locais via rampas de acesso dos centros de dados da KIO Networks na Cidade do México e em Queretaro.

Os clientes da KIO Networks no México poderão acessar o ecossistema da Megaport de mais de 700 centros de dados habilitados no mundo todo e mais de 360 provedores de serviços, incluindo mais de 230 rampas de acesso das maiores nuvens do mundo, como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud e Oracle Cloud. Empresas mexicanas podem se conectar mundialmente de modo simples e direto a serviços de nuvem e TI sem a necessidade de gerenciar infraestruturas de rede complexas.

De acordo com a IDC, o México é o segundo maior mercado da América Latina em adoção de nuvem. No relatório "IDC Latin America IT Investment Trends 2021" (Tendências de investimentos em TI nas Américas em 2021 da IDC), 39% das organizações da região planejam investir na nuvem. Microsoft, AWS e Oracle Cloud anunciaram no ano passado planos para novas regiões de nuvem no México. O país é também o segundo maior mercado latino-americano de centros de dados, e o nicho multilocatário deve crescer 22% a uma taxa composta de crescimento anual (compound annual growth rate, CAGR) até 2025, de acordo com um relatório de agosto de 2021 da 451 Research.

A KIO Networks tem 40 centros de dados com tecnologia de ponta no México, Guatemala, Panamá, República Dominicana e Espanha, além de 11 instalações de borda no México. A empresa possui mais de 20 megawatts de capacidade operacional instalada.

A parceria da Megaport com a KIO Networks proporcionará sólido valor a empresas locais mexicanas que buscam uma grande variedade de provedores de serviços e mais acesso à conectividade direta na nuvem, enquanto ampliam sua adoção de arquiteturas de nuvem híbrida e multinuvem. Empresas com presença global de TI também poderão se beneficiar com a presença da Megaport nos centros de dados mexicanos da KIO Networks para se conectarem a nuvens públicas e outros serviços sob demanda. Poder fornecer capacidade de backbone de TI entre regiões de serviços, regiões de nuvem e centros de dados em tempo praticamente real pela rede privada definida por software da Megaport acelera o crescimento de recursos de nuvem híbrida e multinuvem mundialmente, além de possibilitar o crescimento e a localização de dados de aplicações essenciais.

"A KIO Networks tem a satisfação de oferecer a nossos clientes a excelente plataforma global de rede como serviço da Megaport como um modo rápido e fácil de conectar seus negócios a serviços de nuvem para ambientes de nuvem híbrida e multinuvem nos nossos centros de dados no México", afirmou Santiago Suinaga, diretor geral da KIO Networks. "Acreditamos que esta parceria proporciona a agilidade, flexibilidade e escalabilidade de que nossos clientes precisam para o sucesso de suas iniciativas de transformação digital."

"O México já provou ser um dos maiores mercados de nuvem da América Latina e tem crescido rapidamente nos últimos anos", destacou Vincent English, diretor executivo da Megaport. "A Megaport considera extremamente promissora a parceria com a KIO Networks para lançar nossos serviços no México, que possibilitará que nossos clientes atuais cresçam com a Megaport e criem novas oportunidades para a Megaport atender a empresas no país. Esperamos trabalhar com a KIO Networks e nossos parceiros de nuvem para suprir a crescente demanda por serviços na nuvem no México."

Sobre a KIO Networks

A KIO Networks é uma das empresas de tecnologia da informação mais inovadoras da América Latina e oferece um amplo portfólio de serviços de infraestrutura essenciais de TI. Ela opera 40 centros de dados de última geração com as maiores taxas de segurança, disponibilidade e densidade da região, e está presente no México, Panamá, Guatemala, República Dominicana e Espanha. Saiba mais em www.kionetworks.com

Sobre a Megaport

A Megaport é uma fornecedora líder de soluções de rede como serviço (NaaS). A rede definida por software (Software Defined Network, SDN) global da empresa ajuda as empresas a conectar rapidamente sua rede a serviços por meio de um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágeis que reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade de lançamento no mercado em comparação com as soluções de rede tradicionais. A Megaport tem parceria com os principais provedores de serviços de nuvem do mundo, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, bem como com as maiores operadoras de centros de dados, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados do mundo. A Megaport é uma empresa com certificação ISO/IEC 27001.

Eric Troyer, Diretor de marketing, Megaport Tel.: +61 7 3088 7400 media@megaport.com

