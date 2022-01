PSG vence Brest (2-0) e continua disparado na liderança do Francês

O líder Paris Saint-Germain se reencontrou com a vitória na Ligue 1 ao bater o Brest por 2 a 0, neste sábado, pela 21ª rodada da Ligue 1, com Kylian Mbappé como protagonista.

A um mês do esperado duelo contra o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Mbappé abriu o placar aos 32 minutos e aos 53 seu companheiro de equipe Tilo Kehrer marcou o segundo.

"O mais importante é ter tido chances e boas situações", disse o técnico do PSG Mauricio Pochettino, após o jogo. "Poderíamos ter gostado de ganhar por uma margem maior. Os jogadores poderão marcar na próxima vez", acrescentou o argentino.

Na classificação, o PSG, que havia empatado fora de casa com o Lyon na rodada anterior, agora soma 50 pontos, mantendo uma vantagem de 11 pontos sobre o Nice (2º), que na sexta-feira havia ficado a oito ao vencer por 2 a 1 o Nantes (9º).

Neste domingo, o Olympique de Marselha (3º) pode alcançar o Nice em pontos se vencer o atual campeão Lille (10º) no estádio Vélodrome.

Mas o PSG segue tranquilo, observando esses perseguidores à distância de sua ampla liderança na tabela.

O time parisiense teve que jogar mais uma vez sem Lionel Messi, que ainda está se recuperando da covid-19 após se infectar durante as férias de fim de ano.

O goleiro costarriquenho Keylor Navas foi declarado baixa do time neste sábado também devido ao coronavírus. O italiano Gianluigi Donnarumma foi o goleiro do PSG nesta ocasião e não sofreu gols.

Aos 32 minutos Mbappé recebeu um passe de Georginio Wijnaldum dentro da área, cortou e deu um belo chute colocado para marcar seu 19º gol da temporada.

O PSG ainda está tentando convencer o vencedor da Copa do Mundo de 2018 a assinar um novo contrato antes que seu contrato atual se encerre no final da temporada.

O time da capital ampliou aos 53 minutos, com uma bela jogada de Nuno Mendes criando espaço para um cruzamento rasteiro que o zagueiro alemão Thilo Kehrer desviou marcando seu segundo gol em dois jogos.

Este jogo contra o Brest (13º) também permitiu ao experiente zagueiro espanhol Sergio Ramos fazer sua estreia como jogador do PSG no gramado do Parque dos Príncipes, jogando em casa.

Até agora suas poucas intervenções, em uma temporada marcada por várias lesões, haviam sido fora de casa. Nas arquibancadas havia apenas 5.000 torcedores devido às atuais restrições na França contra a pandemia.

Ramos entrou na partida aos 72 minutos, substituindo o argentino Ángel Di María, ex-companheiro de equipe durante sua passagem pelo Real Madrid.

Mais cedo neste sábado, o Lens chegou ao quarto lugar ao vencer por 2 a 1 o lanterna Saint-Etienne, que luta para evitar ser rebaixado pela primeira vez desde que subiu para a primeira divisão em 2004.

-- Jogos da 21ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Nantes 2 - 1

- Sábado:

Saint-Etienne - Lens 1 - 2

PSG - Brest 2 - 0

- Domingo:

(09h00) Rennes - Bordeaux

(11h00) Lorient - Angers

Monaco - Clermont-Ferrand FC

Reims - Metz

Strasbourg - Montpellier

(13h05) Troyes - Lyon

(16h45) Olympique de Marselha - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Olympique de Marselha 36 19 10 6 3 27 15 12

4. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

5. Rennes 31 20 9 4 7 34 19 15

6. Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9

7. Monaco 30 20 8 6 6 29 23 6

8. Strasbourg 29 19 8 5 6 36 24 12

9. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

10. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

11. Lyon 25 19 6 8 5 27 27 0

12. Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 20 5 9 6 22 22 0

15. Clermont-Ferrand FC 18 19 4 6 9 20 32 -12

16. Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10

17. Bordeaux 17 20 3 8 9 30 44 -14

18. Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16

19. Metz 16 20 3 7 10 23 41 -18

20. Saint-Etienne 12 20 2 6 12 18 42 -24

