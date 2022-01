Egito reage com Salah e vence Guiné-Bissau (1-0) na CAN; Nigéria avança às oitavas

Mohamed Salah deu fôlego ao Egito e permitindo a sua seleção alcançar a decisiva vitória por 1 a 0 sobre Guiné-Bissau, neste sábado, na segunda rodada do grupo D da Copa Africana das Nações (CAN), onde a Nigéria garantiu sua classificação para as oitavas de final.

Os nigerianos venceram o Sudão por 3 a 1 no primeiro jogo desta sábado em Garoua, e com isso somam 6 pontos após a vitória por 1 a 0 sobre o Egito na primeira rodada.

Os 'faraós' entraram em campo sob pressão após aquele revés inicial e com a vitória deste sábado ficaram em segundo lugar, com 3 pontos. Guiné-Bissau e Sudão, que empataram na primeira rodada, continuam com um ponto na tabela.

Salah conseguiu marcar o gol da vitória do Egito contra Guiné-Bissau já no segundo tempo, aos 69 minutos, com um chute de primeira, quando a situação começava a ficar seriamente complicada para sua equipe.

Este gol chega para o craque do Liverpool dois dias após a Fifa anunciar o vencedor do prêmio 'The Best', ao qual ele aspira em uma lista de finalistas que em também o polonês Robert Lewandowski (Bayern Munique) e o argentino Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

O Egito, que é a seleção com mais títulos da CAN, com sete taças na história, deu assim um importante impulso às suas chances de chegar às oitavas de final.

Outro dos favoritos, a Nigéria, se tornou a terceira seleção a garantir matematicamente sua vaga nas oitavas-de-final, depois dos anfitriões Camarões e Marrocos.

Samu Chukwueze (3 minutos), Taiwo Awoniyi (45+1) e Moses Simon (46) encaminharam a vitória para os nigerianos diante do Sudão já no primeiro tempo.

Aos 70 minutos, Walieldin Khidir fez o gol de honra dos sudaneses ao converter um pênalti.

Os sudaneses tiveram dificuldade ao longo do jogo para gerar perigo contra uma equipe nigeriana muito organizada que soube administrar bem graças à sua vantagem confortável.

Em alguns momentos a Nigéria não escondeu seu desejo de gastar tempo e economizar energia, como fez contra o Egito na primeira partida.

Os sudaneses, que foram campeões da Copa Africana na distante década de 1970, vão tentar avançar às oitavas-de-final na terceira rodada, onde disputarão um 'dérbi do Nilo' contra o Egito.

A partida foi disputada no estádio da cidade de Garoua, onde havia um bom ambiente, com grande público nas arquibancadas. Garoua fica muito perto da fronteira entre Camarões e Nigéria.

-- Resultados deste sábado da segunda rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN):

- Grupo D (em Garoua):

Nigéria 3 Chukwueze (3), Awoniyi (45), Simon (46)

Sudão 1 Khidir (70 de pênalti)

Guiné-Bissau 0

Egito 1 Salah (69)

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Nigéria 6 2 2 0 0 4 1 3

2. Egito 3 2 1 0 1 1 1 0

3. Guiné-Bissau 1 2 0 1 1 0 1 -1

4. Sudão 1 2 0 1 1 1 3 -2

