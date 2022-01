Comunicado do Business Wire :Alpha Blue Ocean

Alpha Blue Ocean, o family office fundado por Pierre Vannineuse e parceiro financeiro da WISeKey (Marcadores: SW: WIHN e US: WKEY), anuncia o novo avanço tecnológico do grupo suíço liderado por Carlos Creus Moreira. Em 13 de janeiro de 2022, a WiSeKey lançou o audacioso projeto para produzir o primeiro NFT do espaço...

Em 13 de janeiro de 2021, a WiSeKey lançou o seu primeiro pico satélite WiSeSat com o foguete Falcon 9 da Space X* como parte da missão Transporter 3 para produzir o primeiro NFT do espaço.

O NFT será captado pela estação de satélites WISeSat na cidade de La Linea no sul da Espanha e registrado no Mercado de NFTs WISe.ART.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pierre Vannineuse, o fundador e diretor de informações (CIO) da Alpha Blue Ocean, disse: "A Alpha Blue Ocean gostaria de elogiar esta conquista tecnológica de hardware e software pelas equipes do WISeKey. Isso permitirá que o ecossistema de NFTs evolua para uma constelação verdadeiramente global com a geração do primeiro NFT a partir do espaço! Estamos muito felizes por termos participado do financiamento do WISeKey para atingir este objetivo e ver que ele conquistou o apoio de vários gigantes da indústria, como a SpaceX (*), que tem como objetivo facilitar a conquista do espaço pelo humanidade!"

Esta operação é o resultado de investimentos estratégicos recentes, particularmente uma participação na FOSSA Systems, grupo liderado por Julian Fernandez. O satélite WISeSat é um satélite do tipo FOSSASAT-2E reforçado para segurança, que foi projetado para reduzir ainda mais os custos dos satélites até o já pequeno tamanho do CubeSat.

Amine Nedjai, diretora executiva da Alpha Blue Ocean, e toda a equipe gostariam de parabenizar a equipe WISeKey por esta última conquista, que já entrou para os anais da história.

Criada em 2017, a Alpha Blue Ocean é pioneira e referência em financiamento alternativo na Europa, particularmente no setor de ciências da vida e tecnologia. Em quatro anos, o grupo fundado por Pierre Vannineuse comprometeu-se com mais de EUR 1,5 bilhão em participações financeiras, com a maioria investida em projetos de tecnologia industrial de ponta.

Para obter mais informações ou solicitar uma entrevista com um executivo da Alpha Blue Ocean, entre em contato com a assessoria de imprensa: pr@abo.co

"(*) A SpaceX foi criada pelo empresário Elon Musk, que também é conhecido por vários outros empreendimentos de alta tecnologia e alto risco, como a Tesla Inc. (TSLA: US), The Boring Company, X.com - agora parte da PayPal Holdings Inc. (PYPL: US) -, Neuralink, OpenAI & Zip2, mas também reconhecido como líder de opinião no mundo das criptomoedas e NFTs.

O texto original no idioma de origem deste anúncio é a versão oficial. As traduções são fornecidas apenas como uma acomodação e devem ser verificadas de encontro ao texto do idioma de origem, que é a única versão do texto que se destina a ter efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220114005054/pt/

Contato

Rajae Elantari pr@abo.co

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags