Página de quadrinho do Homem-Aranha é leiloada por US$ 3,36 milhões

Uma única página da arte original de uma revista em quadrinhos do Homem-Aranha de 1984 foi vendida por um preço recorde de US$ 3,36 milhões nos Estados Unidos, fazendo dele o super-herói mais poderoso do mundo em um leilão.

O lote, leiloado em um evento de quatro dias dedicado a quadrinhos organizado pela Heritage Auctions em Dallas, Texas (sul), começou em 330.000 dólares.

A página de três quadrinhos de Mike Zeck apresenta a primeira aparição do traje simbionte preto que mais tarde levaria à criação do "supervilão" Venom, criado para a Marvel Super Heroes Secret Wars, uma série publicada pela Marvel Comics em 1984-85, para a página 25 do número 8.

"Esta página foi a grande revelação da capa! Foi aqui que Peter Parker conseguiu seu novo traje preto elegante", disse a Heritage Auctions em sua descrição da obra de arte leiloada na quinta-feira.

"Mas (...) é um traje com um segredo! Porque muito em breve ele se torna vivo e tem sua própria agenda. Esta é a origem do personagem Venom!"

O recorde anterior para venda de uma única página de arte interna de uma história em quadrinhos americana era um quadro mostrando a primeira imagem de Wolverine em uma edição de 1974 de "O Incrível Hulk". A página foi vendida por 657.250 dólares.

Uma cópia de Action Comics no. 1 de 1938, a primeira aparição do famoso super-herói Superman, foi vendida por US$ 3,18 milhões no primeiro dia do evento, informou a Heritage Auctions em sua conta no Twitter.

A cópia foi classificada como 6.0 pela autoridade de classificação de quadrinhos da CGC. Duas outras cópias, mais bem avaliadas, da edição de quadrinhos mais famosa do mundo foram vendidas anteriormente por valores mais altos em leilão, de acordo com o The Hollywood Reporter.

