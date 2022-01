Fifa suspende senegalês Pape Gueye por conflito sobre trasferência para o Olympique de Marselha

O jogador da seleção senegalesa Pape Gueye foi suspenso pela Fifa após uma disputa entre seu clube, o francês Olympique de Marselha, e o inglês Waford, anunciou o técnico do Senegal nesta sexta-feira.

Pape Gueye, de 22 anso, está atualmente em Camarões para a disputa da Copa Africana das Nações (CAN).

"Houve problemas fora da seleção, com o Marselha. Sobre uma transferência, houve problemas entre o OM e o Watford. A Fifa o suspendeu", disse Aliou Cissé em um vídeo consultado pela AFP nesta sexta-feira.

"Enquanto ele não apelar, ele não pode jogar conosco. Na verdade, sabíamos cinco minutos antes do início" do segundo jogo do Senegal, nesta sexta-feira (0-0) contra Guiné, disse Cissé.

Pape Gueye se transferiu do Watford para o Olympique de Marselha em 2020.

