PRINCIPAL NOTÍCIA

OSCE RÚSSIA: Após Genebra e Bruxelas, diálogo sobre a Ucrânia continua na OSCE em Viena

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- OSCE RÚSSIA

VIENA:

Após Genebra e Bruxelas, diálogo sobre a Ucrânia continua na OSCE em Viena

Terceira e última sequência de um intenso balé diplomático para atenuar o risco de um conflito na Ucrânia: o Conselho Permanente da OSCE se reúne, nesta quinta-feira (13), em Viena, para dar prosseguimento ao diálogo entre Rússia, Estados Unidos e seus aliados europeus.

(OSCE Rússia UE Ucrânia conflito política defesa diplomacia, Prev, 600 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS:

HAVANA:

Por vídeos, pedras e garrafas, Cuba sentencia manifestantes a até 30 anos

A família Beirut teve o pior Natal de sua vida. Inconformados com a prisão de seu primogênito Exeynt durante as manifestações de julho passado em Cuba, seu pai e sua irmã começaram a protestar, sem pensar que acabariam condenados a 20 anos de prisão em dezembro.

(Cuba manifestações política repressão sociedade, Reportagem, a ser transmitida)

FOTOS

MAR DEL PLATA:

Covid explode na Argentina, voltada para suas férias de verão

Durante as férias de verão, a Argentina é listada como o país latino-americano com o maior número de novas infecções por covid-19. Mas sem uma maior incidência de mortalidade, as praias se enchem de turistas ansiosos para deixar para trás os maus momentos da quarentena.

(Argentina pandemia férias turismo sociedade saúde, Enfoque, a ser transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Boris Johnson enfrenta indignação crescente em seu partido por escândalo das festas

Boris Johnson parecia não ter convencido, nesta quinta-feira (13), seu partido e a oposição com seu pedido de desculpas por ter permitido e participado de uma festa durante o confinamento, um novo capítulo em uma série de escândalos que alimentou os pedidos para sua renúncia.

(ReinoUnido política governo pandemia sociedade, Prev, 660 palavras, já transmitida)

PARIS:

França enfrenta greve de professores por gestão da covid nas escolas

A França, entre os países com mais dias de escolas abertas durante a pandemia, vive nesta quinta-feira (13) uma importante greve de professores, cansados da gestão governamental da crise sanitária, a três meses das eleições presidenciais.

(FRança educação pandemia saúde infância greve política eleições sociedade, Prev, 600 palavras, já transmitida)

KOBLEZ:

Alemanha dita veredito histórico por crimes do regime sírio

A Justiça alemã condenou, nesta quinta-feira (13), um ex-coronel dos serviços de inteligência sírios à prisão perpétua por crimes contra a Humanidade, no segundo caso deste processo sem precedentes no mundo sobre abusos cometidos pelo regime de Bashar Al-Assad.

(Alemanha Síria justiça crimes humanidade conflito, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

As denúncias no exterior contra o regime sírio de Bashar Al-Assad

O regime sírio de Bashar Al-Assad é alvo de inúmeras investigações e denúncias no exterior, especialmente na Alemanha, onde, nesta quinta-feira (13), um ex-coronel foi condenado à prisão perpétua em um processo histórico por crimes contra a Humanidade.

(ALemanha França Síria justiça conflito crimes humanidade, Quadro, 640 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Para HRW, líderes democráticos devem se opor com mais firmeza a autocratas

A incapacidade dos líderes democráticos de defender efetivamente os valores fundamentais da democracia permitiu que autocratas chegassem ao poder em muitas partes do mundo, disse em entrevista à AFP o chefe da Human Rights Watch (HRW).

(Mundo HRW direitos humanos política sociedade eleições repressão autoritarismo, Entrevista, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

ROMA:

Dez anos depois, naufrágio do Costa Concordia ainda persegue os sobreviventes

Umberto Trotti ainda lembra os gritos aterrorizados de sua esposa e filhos quando pulou do Costa Concordia para um bote salva-vidas para se juntar a eles.

(Itália naufrágio CostaConcordia aniversário sociedade, Ângulo, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

-- ÁSIA

ALMATY:

Forças lideradas pela Rússia iniciam retirada do Cazaquistão

O contingente militar liderado pela Rússia iniciou, nesta quinta-feira (13), sua retirada do Cazaquistão, para onde havia sido enviado após os violentos distúrbios nesta ex-república soviética da Ásia Central.

(Cazaquistão Rússia conflito política repressão diplomacia, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

ISLA SAGAR:

Festival hindu Gangasagar Mela, potencial 'superpropagador' da covid

Centenas de milhares de peregrinos indianos começaram a se reunir na ilha de Sagar, no Ganges, nesta quinta-feira, para o Gangasagar Mela, um grande festival religioso esperado por milhões de pessoas, apesar do aumento alarmante dos casos de covid-19 na Índia.

(Índia pandemia religião saúde sociedade, Fotorrelato, a ser transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA

ABUJA:

Nigerianos voltam ao Twitter após sete meses de proibição do governo

Os internautas nigerianos voltaram ao Twitter nesta quinta-feira (13), depois que o governo retirou a suspensão de sete meses desta rede social no país mais populoso da África.

(Nigéria Twitter política rede social comunicação sociedade, Prev, 420 palavras, já transmitida)

CAIRO:

Vídeo de mulher dançando alimenta debate feminista no Egito

O vídeo de uma mulher de véu dançando durante um cruzeiro, divulgado nas redes sociais sem seu consentimento até se tornar viral, abalou sua vida pessoal e provocou um debate animado entre autoridades e ativistas feministas sobre os direitos das mulheres no Egito.

(Egito mulheres direitos sociedade política, Enfoque, a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Reino Unido retoma negociações com a UE sobre Irlanda do Norte

O governo britânico retoma nesta quinta-feira (13) as negociações com a União Europeia (UE) sobre o status da Irlanda do Norte após o Brexit, instando Bruxelas ao "pragmatismo" após meses de bloqueio.

(ReinoUnido UE IrlandaNorte Brexit negociações política economia, Prev, 415 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LOS ANGELES:

'Pânico' está de volta para satirizar a 'idade de ouro do terror'

Há 25 anos, "Pânico", liderado por Neve Campbell e Courteney Cox, revitalizou o terror com sua visão autoconsciente do gênero que era cada vez mais estereotipado e sangrento.

(Cinema terror arte cultura sociedade, Enfoque, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO

GENEBRA:

HRW pede boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim

A China está usando os Jogos Olímpicos de Inverno para "limpar" seu histórico "horrível" em termos de direitos humanos, alertou o diretor da ONG Human Rights Watch (HRW), pedindo aos países que participem de um boicote diplomático.

(HRW China JO esporte repressão boicote sociedade, Prev, 470 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags