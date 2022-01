Dinamarca propõe quarta dose de vacina anticovid

A Dinamarca vai propor uma quarta dose da vacina anticovid às pessoas mais vulneráveis, para tentar travar a rápida propagação da variante ômicron do vírus, uma decisão sem precedentes na Europa, anunciou o governo nesta terça-feira (12).

"A decisão de propor uma quarta dose aos cidadãos mais vulneráveis abre um novo capítulo" na luta contra o coronavírus, disse o ministro da Saúde, Magnus Heunicke, em coletiva de imprensa.

As primeiras pessoas que poderão se vacinar serão aqueles com baixa imunidade, pacientes com câncer e aqueles afetados por artrite, disseram as autoridades de saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Graças à campanha de vacinação "ambiciosa", o país nórdico conseguiu "controlar a epidemia novamente", disse Heunicke.

O ministro anunciou ainda a reabertura, a partir de domingo, de cinemas, teatros e salas de espetáculos, fechados desde 19 de dezembro. A lotação máxima permitida será de 500 pessoas.

Os bares e restaurantes continuarão sendo obrigados a fechar às onze horas da noite.

A validade do passaporte sanitário foi reduzida de sete para cinco meses após a segunda dose, que já havia sido injetada em 79,6% da população.

O passaporte não tem prazo de validade após a terceira dose, que já foi aplicada em 54,6% da população.

Mais de um milhão dos 5,8 milhões de habitantes da Dinamarca contraíram a covid-19 desde o início da pandemia.

No início de janeiro, as autoridades estimavam que a variante ômicron constituía 90% dos novos casos.

Fora da Europa, Chile e Israel já propõem uma quarta dose para determinados grupos da população.

cbw/fjb/js/mb/ap/mvv

Tags